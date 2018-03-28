Археологи обнаружили «затерянный мир» в Амазонии 28.03.2018, 16:50

Британские археологи обнаружили руины сотен деревень.

До сих пор считалось, что районы вдали от крупных рек в южной части Амазонской низменности были необитаемы. Однако теперь британские археологи обнаружили руины сотен деревень, в которых люди жили в 1250—1500 годах нашей эры, пишет журнал «Дилетант».

По оценкам исследователей, речь идет о миллионах людей. Эксперты признают, что это довольно неожиданное открытие. Выяснилось также, что местные жители были носителями разных культур и языков. Помимо разрушенных домов, археологи нашли геоглифы — канавы в земле в виде квадратов, кругов и шестиугольников.

Что же касается исчезновения этих деревень, то ученые связывают это с приходом в регион европейцев, принесших с собой болезни, от которых у местных жителей не было иммунитета.