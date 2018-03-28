Максим Винярский: Задержали незаконно и выпустили незаконно 28.03.2018, 16:54

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Координатор «Европейской Беларуси» собирается делать запросы о причинах своего освобождения.

Вечером 25 марта произошло событие, которое можно назвать "Чудом на День Воли". В течение пары часов власти выпустили из-за решетки всех оппозиционеров, задержанных накануне. Кто-то, как Владимир Некляев, провел в изоляции четыре дня. Кто-то, как Николай Статкевич, отсидел лишь десять часов, сообщает Еврорадио.

Цели, с которыми политиков задерживали, очевидны: так власти помешали им поучаствовать в шествии по случаю Дня Воли. 20 марта эту акцию запретили, а уже на следующий день ее потенциальных участников начали задерживать. Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский попал за решетку в числе первых 21 марта. На следующий день суд наказал его десятью сутками ареста за участие в уличной акции, состоявшейся неделю назад. Но вечером 25 марта, после того, как празднование Дня Воли было закончено, Винярский вышел на свободу вместе с другими задержанными оппозиционерами.

"Никто ничего не объяснял. Я понял, что меня освобождают, только когда, проходя через "стакан", увидел за дверью изолятора Вячеслава Сивчика. До того, идя по лестнице и расписываясь за вещи, я думал, что меня ждет перевод в соседнее здание или в изолятор в Жодино, — рассказывает Максим Винярский.

— Если бы я знал, что меня освобождают, я бы требовал справку об отбытии административного ареста. Там есть пункт "повод освобождения". Обычно там написано об окончании срока ареста. На этот раз там, естественно, должно было быть написано что-то другое.

Но, честно говоря, я думаю, что юридических оснований для моего освобождения попросту нет. Как задерживали меня в нарушение конституционных прав, как судили — так же беззаконно, по какому-то неизвестному нам приказу, щелчку пальцев, меня и выпустили".

Вместе с другими задержанными накануне Дня Воли и выпущенными после окончания праздничного концерта, Максим Винярский собирается делать запросы о причинах своего освобождения и своем правовом статусе.