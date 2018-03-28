закрыть
28 марта 2018, среда, 17:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Москве погибли два белорусских предпринимателя

  • 28.03.2018, 17:12
  • 1,605

Возможно, их убили.

По информации оnliner.by, в Москве на днях погибли два белоруса — предприниматели Максим и Сергей. Источник сообщает, что их, возможно, убили. Максим и его компаньон по частному бизнесу поехали в столицу России на закупку товара и не вернулись.

— Максим — мой школьный товарищ. О случившемся мне рассказал человек, который на них работает, — рассказывает собеседник. — Предприниматели занимались цветочным бизнесом и уехали в Москву на закупку товара. Насколько я знаю, товар они закупили и возвращались обратно. Потом их родственникам позвонили и сказали, что ребят убили. Сейчас отец Максима выехал в Москву на опознание тела.

По информации журналистов, Максим и Сергей продавали цветы на Московском рынке на проспекте газеты «Звезда». Журналисты позвонили Владимиру, который работал на предпринимателей.

— Подробностей не знаю. Пришел сегодня на работу, а мне сказали. Что конкретно случилось, я не в курсе, — говорит собеседник.

Администрация Московского рынка косвенно подтверждает информацию о гибели предпринимателей.

Получить оперативный комментарий в правоохранительных органах не удалось. Старший помощник руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Юлия Иванова не отвечает на телефонные звонки.


популярное за неделю

Мнение

Быть свободным или быть «послушным»
Быть свободным или быть «послушным» Максим Винярский
Танец с граблями
Танец с граблями Ирина Халип
Власти не хотят расставаться со своим корытом
Власти не хотят расставаться со своим корытом Леонид Кулаков
«Селфи независимости» в автозаках
«Селфи независимости» в автозаках Наталья Радина