В Москве погибли два белорусских предпринимателя 28.03.2018, 17:12

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Возможно, их убили.

По информации оnliner.by, в Москве на днях погибли два белоруса — предприниматели Максим и Сергей. Источник сообщает, что их, возможно, убили. Максим и его компаньон по частному бизнесу поехали в столицу России на закупку товара и не вернулись.

— Максим — мой школьный товарищ. О случившемся мне рассказал человек, который на них работает, — рассказывает собеседник. — Предприниматели занимались цветочным бизнесом и уехали в Москву на закупку товара. Насколько я знаю, товар они закупили и возвращались обратно. Потом их родственникам позвонили и сказали, что ребят убили. Сейчас отец Максима выехал в Москву на опознание тела.

По информации журналистов, Максим и Сергей продавали цветы на Московском рынке на проспекте газеты «Звезда». Журналисты позвонили Владимиру, который работал на предпринимателей.

— Подробностей не знаю. Пришел сегодня на работу, а мне сказали. Что конкретно случилось, я не в курсе, — говорит собеседник.

Администрация Московского рынка косвенно подтверждает информацию о гибели предпринимателей.

Получить оперативный комментарий в правоохранительных органах не удалось. Старший помощник руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Юлия Иванова не отвечает на телефонные звонки.