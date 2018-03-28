Эксперт: В ближайшие 2-3 года дешевых квартир не ждите 28.03.2018, 17:11

В Минске квартиры дорожают, а в пригородах ценник стоит на месте.

В последнее время в Минске наблюдается резкое оживление на рынке недвижимости. Настоящий квартирный бум, пишет kp.by. Количество проданных квартир, по данным Национального кадастрового агентства, в феврале этого года увеличилось на 29% по сравнению с январем. Всего за месяц было заключено 1,2 тысячи договоров купли-продажи. И это без покупки долей и комнат, исключительно чистая продажа квартир. Те, кто в последние пару месяцев хотел купить жилье, говорят, что продавцы устраивают настоящие аукционы: приглашают до 10 покупателей в квартиру и смотрят, кто даст больше денег. Журналисты решили при помощи экспертов изучить: что же происходит в Минске, а также в ближайших пригородах? И стоит ли вообще сейчас решать жилищный вопрос?

«В ближайшие 2 - 3 года дешевых квартир не ждите»

По мнению председателя совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николая Простолупова, то, что мы видим сейчас на рынке жилья, - это прямой результат от сокращения объемов новостроек.

- Я не раз говорил: сокращение объемов строительства нового жилья негативно скажется на рынке в целом. И будет сказываться дальше. С одной стороны, доходы населения не растут, и цены тоже должны стоять на месте. Но фактор нехватки новостроек сильнее. Раньше как было: владельцы продавали свои старые квартиры и смотрели, в какую новостройку въехать. Там и квадратный метр дешевле, и жилье поинтереснее. А тут первичка наполовину ушла. И те, кто живет в хрущевках, задумываются: а стоит ли вообще дергаться ради дополнительных 10 квадратных метров? И из-за этого, еще с лета прошлого года, с рынка уходят продавцы вторички. А значит, предложение падает, и цены движутся вверх. Хотя и так цены завышены.

- Есть ли шанс, что жилье подешевеет?

- Я пока не вижу планов города об увеличении жилищного строительства. По крайней мере, в ближайшие 2 - 3 года. Поэтому думаю, что тренд на постепенное повышение цен сохранится.

«Квартиры берут неподготовленные люди, они еще год назад не думали о собственном жилье»

Раньше многие из тех, кто не мог себе позволить жилье в столице, присматривались к пригородам. Что сейчас происходит с ценами на недвижимость к ближайшим к Минску районам? Тоже ползут вверх?

- Если смотреть на ближний пригород - например, Копище - то его уже надо оценивать фактически как Минск. Там цены растут, как в столице. А вот в более удаленных районах - 7, 10 и более километров - цена практически не двигается, - рассказал аналитик портала о недвижимости Realt.by Артем Сахаревич. - В Минске же сейчас действительно разогнан рынок. Причем покупатели, по моим впечатлениям, достаточно неподготовленные. В 2016 году покупали жилье те, кто уже два года как ждал ценового дна. Это были такие «прожженные» покупатели. Они действовали осмысленно. Сейчас покупают себе жилье те, кто еще год назад не думал о собственной квартире. Они берут кредит, не особенно считая, сколько будут платить. Вот поэтому, на мой взгляд, и идет сейчас такая массовая покупка жилья. И рано или поздно это закончится. К тому же количество людей, которые могут себе позволить кредит, достаточно ограниченно.

- Говорят, что сейчас много отложенных продавцов - тех, кто ждет повышения стоимости квадратного метра и пока не продает свои старые квартиры.

- Такое происходит всегда. Как только цена начинает двигаться вверх, сокращается предложение - часть квартир просто снимают с продажи. И вот когда эти люди выйдут на рынок, думаю, цена может даже немного просесть.

- Логичный вопрос: и когда это произойдет?

- Боюсь, этого не знает никто. В последние две недели начало расти предложение квартир, появилось несколько сотен новых объектов. Хотя раньше их количество только сокращалось. Это первый момент. Второй: немного успокаивается спрос. Хотя, возможно, это временное явление.

- Вернемся к пригородам. Цены там будут расти или останутся в пределах 700 - 800 долларов за квадрат?

- Пригород, конечно, будет подтягиваться вслед за Минском. Количество людей, которые могут себе позволить купить квартиры в столице, не увеличивается. И многие действительно вынуждены смотреть за пределы кольцевой. Так было и в 2013 году, когда цены на жилье в Минске сильно выросли. Тогда пригород немного подождал, пока лучшие варианты в Минске закончатся. А потом спрос перекинулся на Фаниполь, Смолевичи и т. д., и цены стали расти там. Так что, если вы изначально хотели жить в пригороде, лучше поторопиться.