Финляндия нуждается в рабочих руках 2 28.03.2018, 17:13

Фото: Elise Tykkyläinen / Yle

В десятках профессий не хватает работников.

Дефицит рабочей силы становится все более распространенным явлением в Финляндии, показывают данные опубликованного министерством труда и экономического развития барометра профессий, пишет cайт yle.fi.

Согласно данным этого исследования, сейчас нехватка квалифицированных работников наблюдается в 40 профессиях, в то время как годом ранее таких профессий было 24.

Наиболее остро не хватает прорабов на стройках. Также в строительной сфере нет достаточно строительных инженеров и других строительных работников.

Наиболее сложная ситуация с дефицитом рабочей силы – в регионах Уусимаа и Варсинайс-Суоми.

Напомним, по информации местного Статистического управления официальная средняя зарплата в Финляндии в 2017 году составляла 3378 евро в месяц до уплаты налогов.