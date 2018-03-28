Лев Марголин: У частников отбирают собственность и не краснеют 1 28.03.2018, 17:38

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Лев Марголин

Почему агропромышленный сектор живет с протянутой рукой?

В этом году за счет государственного бюджета и льготных кредитов на посевную нужно выдать около 1 миллиарда долларов. Почему агропромышленный сектор не может содержать себя сам - «Радыё Рацыя» узнала у экономиста Льва Марголина:

- Здесь есть два обстоятельства, которые не зависят друг от друга. Во-первых, сельское хозяйство - это в основном сезонное производство, а поэтому всегда требуется какое-то вливание денег, когда идет посевная.

Сильные предприятия решают этот вопрос за счет кредитов, но таких предприятий у нас не так много. К тому же, сами кредиты пока не очень дешевые. Второе обстоятельство, почему в стране не так много сильных сельхозпредприятий, состоит в том, что наше сельское хозяйство продолжает оставаться без реформ.

Нет частной собственности на землю, и те, кто хозяйничают на ней, не заинтересованы в каких-то мерах, которые бы способствовали долгосрочному улучшению качества хозяйства. Их руководители смотрят вперед на год-два, но не больше. Что будет дальше - мало кого интересует. Нет частной собственности - не стоит ожидать и руководителей новой генерации.

- Насколько сильную конкуренцию составляют сегодня государству фермеры?

- Фермеры пока не в состоянии конкурировать с государственным сектором. Можно, конечно, назвать несколько фермерских хозяйств, которые достаточно прочно стоят на ногах, но их не так много.

- Почему так происходит?

- Во-первых, нет частной собственности на землю. Нет таких привлекательных условий, чтобы люди, которые действительно что-то понимают в этом деле, шли туда.

У нас же ситуация такова, что сегодня ты хозяин, а завтра - никто. Отберут землю, которую человек возделывал и не покраснеют.

Одним словом, несмотря на то, что государство постоянно обещает какую-то помощь фермерам, последние, как были бесправными, так ими и остались. Поэтому даже не решаются конкурировать с государством. А последняя работает по старому сценарию - продолжает вбрасывать бюджетные деньги в убыточные хозяйства.