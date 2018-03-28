Дипломаты пакуют чемоданы 9 Александр Гольц

28.03.2018, 17:51

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Александр Гольц

Против России действует заработанная в путинский период репутация.

Страны трех континентов (Европа, США и Канада, Австралия) солидарно выгоняют российских дипломатов. Уже объявлено о высылке 140 человек. 60 сотрудников дипломатических учреждений должны покинуть США, на треть сокращается российское представительство в НАТО, отдельные страны ЕС отделались символическими высылками одного-двух человек. Мария Захарова, истинный сомелье в области божьей росы, продолжает утверждать, что произошедшее – катастрофа для Терезы Мэй, британского премьера. Британские обвинения, мол, сугубо голословные. Никакого отношения к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери Москва не имеет вовсе. И точка. А вы докажите!

Все это мы наблюдали и в ходе аннексии Крыма, и во время секретной войны на Донбассе. Г-жа Захарова и ее начальник, которые бормочут нечто маловразумительное про беспрецедентное давление, которое оказала то ли Британия (покидающая Европейский союз), то ли коварный Белый дом (чей хозяин из последних сил сопротивляется давлению антироссийского истеблишмента, но при этом набирает во внешнеполитическую команду людей, не испытывающих к Москве никаких сантиментов). Переданная «Коммерсанту» презентация, подготовленная для брифинга в посольстве Великобритании (который убедил в виновности России многих, включая посла США Хартмана), действительно не содержит никакой сверхсекретной информации. Это хронология самого преступления, описание отравляющего вещества и его поражающего действия. Наконец, и это главное, перечисление всех подрывных действий Москвы, начиная с отравления Александра Литвиненко.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и его рупор г-жа Захарова, которые гонят пургу о англо-саксонском «давлении», старательно делают вид, что не понимают – налицо полномасштабная дипломатическая катастрофа. Ведь, если на секунду допустить, что российские представители говорят правду, что Москва ни сном, ни духом не имеет отношения к преступлению, произошедшее означает, что эффективность российского МИДа равна нулю. Если я правильно понимаю, задача любого дипломатического ведомства состоит не в демонстративном хамстве, а в том, чтобы убедить иностранные государства в правоте своей страны. Эта задача очевидно не была выполнена. Москва столкнулась с солидарной акцией коллективного Запада, который решительно не желает стать заповедным полем для спецмероприятий российских спецслужб.

Конечно, российские дипломаты, скорее всего, не имеют отношения к преступлению. Но их работа заключалась не в неучастии в попытке убийства. Их работа заключалась в том, чтобы убедить зарубежные государства в непричастности России. И вот здесь случилось полное фиаско. МИД провалил свою работу. Выяснилось, что хамски-базарный стиль, который был избран представителями страны на специальном брифинге, куда собирали иностранных послов, не сработал. Как и не произвели впечатления эскапады госпожи Захаровой. Проблема в том, что персонажи, именуемые российскими дипломатами, пытались воздействовать на представителей иностранных государств в том стиле, в каком воздействуют на отечественных домохозяек и пенсионеров ведущие телевизионных ток-шоу в дневное время. А именно, отвечая на вопросы в стиле «а у вас негров стреляют», «вспомним об агрессии НАТО против Югославии». Мне случилось поговорить с несколькими послами европейских государств об этом мероприятии. Они точно были оскорблены. Уже не фактом химической атаки в Солсбери. Тем, что их, профессиональных высокопоставленных дипломатов, попытались сделать участниками некой пропагандистской массовки. Отдельный разговор о заявлениях г-жи Захаровой о том, что отравляющее вещество «Новичок» могло быть изготовлено, помимо США и Великобритании, в Швеции и Чехии.

Подозреваю, что в своем холопском желании выполнить волю начальства о «наступательном подходе» представители внешнеполитического ведомства пытались не смягчить ситуацию, а усугубить ее.

Сейчас, когда полторы сотни российских дипломатов пакуют чемоданы (очень любопытно, что говорят их жены о вечно правильном курсе Кремля), очевидно, что собственно внешнеполитическая деятельность МИДа завершилась полным провалом. И это в ситуации, когда Евросоюз переживает серьезнейший внутренний кризис. Но даже без предъявления «железных доказательств» страны Западной Европы решили солидаризироваться с Британией и проигнорировали доводы Москвы. Сыграл свой роль последний, шестой слайд из британской презентации – тот, где перечислялись прежние подрывные акции России, связанные с нарушением международных законов: аннексия Крыма, гибель малазийского «Боинга», секретная война на Донбассе. Количество перешло в качество. Против России действует заработанная в путинский период репутация. Страна окончательно стала всемирным изгоем. И ее дипломатия является таким же изгоем. Известно, что момент международных кризисов, когда взаимное доверие держав стремится к нулю, смягчить ситуацию могут личные отношения представителей этих государств, некая «химия», доверие, существующее между отдельными представителями противостоящих друг другу держав. И вот здесь российская дипломатия провалилась полностью. «Наступательность», в которой последние годы упражняются российские представители, доверие уничтожила полностью…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»