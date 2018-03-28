Семь автомобилей, которые претендуют на звание «вечной машины» 7 28.03.2018, 18:05

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Поломки у этих авто практически не случаются даже при длительном сроке эксплуатации.

На современном авторынке представлено огромное число самых разных автомобилей, предназначенных для своих целей. Но есть среди них и те, которые спустя 2-5 лет после приобретения начинают серьезно «капризничать» и требуют в себя немалых финансовых вложений. Но также есть и другие, которые смело можно назвать неубиваемыми. Поломки у них практически не случаются даже при длительном сроке эксплуатации. О семи таких надежных автомобилях рассказывает novate.ru.

1. Honda Accord

Honda Accord - одна из самых долгоиграющих среднеразмерных машин.

Этот автомобиль можно назвать одним из самых живучих на рынке за всю историю. Впервые он вышел в свет в далеком 76-ом году, правда, первая модель была очень компактной. А среднеразмерным Accord стал только после 1989 года. За весь период выпуска эта модель поменялась 9 раз, а число продаж только в одной Америке составило 8 000 000 единиц. Автомобиль удостоился большого числа различных наград, которые вручались за высокие показатели надежности, доступности и долговечности.

2. Buick Roadmaster Estate

Buick Roadmaster Estate - весьма популярный автомобиль из ревущих 1930-х.

В нашей стране увидеть этот автомобиль очень сложно, но при этом очень многие знают о его существовании. Выпускалась эта модель совсем недолго, всего 5 лет, в период 1991-96 года. Однако, первая серия этого автомобиля появилась аж в 1936 году, и некоторые из них «живы» по сей день. Это очень надежные и крепкие автомобили, что, в принципе, не удивительно, ведь эта модель относится к разряду люксовых. Сейчас произведено на свет уже 8 семейств этого автомобиля.

3. Geo Prizm

Geo Prizm - высокая надёжность, проверенная временем

Сразу отметим, что на самом деле Geo Prizm — это не один автомобиль, а целая «армия» машин, включающая в себя многочисленные модели, сходившие с конвейера в разный промежуток времени. Но всех их объединяет одно — базой для них выступила популярная Toyota Corolla. Наверное, именно поэтому все они были очень качественными, безопасными и надежными. Несмотря на то, что выпуск автомобилей был в период 1984-2010, их можно и сейчас увидеть на дорогах.

4. VW Van

VW Van - символ эпохи Хиппи

Это очень популярная машина времен Хиппи, которая впервые выехала на дороги в 1949 году. В создании Van дизайнеры компании вдохновлялись легендарным «жуком» и создавался этот транспорт в роли универсальной машины, которая подходила и в качестве помощника в перевозке грузов и для перемещения больших компаний. В то время разработчики посчитали, что подобный автомобиль может оказаться очень полезным для потребителей и в этом они точно не прогадали. Автомобиль вышел настолько удачным и качественным, что люди использовали его несколько десятилетий.

5. Volvos (Rear-Wheel-Drive Ones)

Volvos - один из главных долгожителей автомобильного рынка

Нельзя сказать, что автомобили из этой большой серии пользуются повышенным спросом среди автолюбителей. Но совсем не показатель его качества. Ведь сложно будет найти еще одну «автосемью», которая так долго держалась бы в выпуске, хотя никаких кардинальных новинок с 1996 года выпущено не было. Принято считать, что сама серия «родилась» на свет в 1978 году, но на самом деле серия вышла гораздо раньше этой даты. И качество у них настолько отменное, что на некоторых из этих автомобилей можно было бы перемещаться и сейчас.

6. Saab 900

Saab 900 - популярный автомобиль из Швеции

Достаточно известная в Европе шведская машина, появившаяся на рынке в 1979 году и ушедшая с него в 1998. Этот автомобиль был продолжением 99-ой модели. Если смотреть на этот транспорт глазами его современников, то автомобиль в свое время был инновационным, он также отличался комфортностью, безопасностью и удобством, а что еще немаловажно — качество у него было на высшем уровне, он готов был служить верой и правдой много-много времени.

7. Subaru Wagon

Subaru Wagon - удобная и надёжная машина

В богатом семействе этого автомобиля каждый представитель прекрасен по-своему, но всех объединяет отменное качество, безопасность и надежность. Первый автомобиль вышел в серию в 1990 году и продолжает развиваться и по наши дни. Учитывая все его характеристики и опыт действующих водителей, можно даже не побояться громких слов и сказать, что на сегодняшний день это один из самых удачных к покупке автомобилей!