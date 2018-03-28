Сюрприз Трампа для Путина 5 28.03.2018, 18:09

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Почему президент РФ не понимает действий США.

Власти 22 стран в понедельник заявили о высылке российских дипломатов из-за отказа Кремля отвечать на вопросы по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Дипломатов уже выслала сама Великобритания. В знак солидарности с Лондоном такие же меры приняли еще 15 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания, Македония и Украина. В общей сложности будут высланы почти 140 российских дипломатов. При этом наибольшее их количество (60) покинут Соединенные Штаты, также будет закрыто российское консульство в Сиэтле, пишет «Радио Свобода».

Акция, которая должна рассеять многие сомнения относительно намерений администрации Дональда Трампа. Трамп усиливает давление на Кремль, пытаясь убедить его в том, что враждебные акции против западных союзников не останутся безответными. Таков доминирующий тезис американских наблюдателей, трактующих беспрецедентную по масштабам высылку 60 российских дипломатов из Соединенных Штатов и закрытие российского консульства в Сиэтле в ответ на химическую атаку в Великобритании.

О готовности Белого дома выслать российских дипломатов в последние дни ходили слухи. Но действительность превзошла ожидания даже убежденных американских критиков Кремля. В своем ответе Москве администрация Дональда Трампа оттеснила в анналах американо-российских отношений решение Рональда Рейгана о высылке из США 55 сотрудников российских дипмиссий в 1986 году, самую масштабную до сих пор акцию подобного рода в отношениях между двумя странами. В довесок Россия лишится генерального консульства в Сиэтле.

Официальная мотивировка этого решения – США наносят удар по непомерно разбухшей российской разведсети в Соединенных Штатах. По крайней мере, 12 из высылаемых дипломатических служащих, как утверждается, являются сотрудниками российских спецслужб. Консульство в Сиэтле стало жертвой местоположения – оно находится слишком близко к единственной на Тихом океане базе американских атомных подводных лодок и заводу Boeing.

"Сегодняшняя акция служит укреплению безопасности США. Она помогает уменьшить возможности России в шпионаже за американцами и в проведении тайных операций, угрожающих национальной безопасности Америки", – говорится в заявлении Белого дома. Пресс-секретарь президента Трампа Сарра Сандерс подчеркнула, что этот шаг был предпринят в ответ на использование Россией химического оружия на территории Великобритании, последней, как она выразилась, из серии дестабилизирующих акций России по всему миру.

Если закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско прошлым летом было подано Белым домом в демонстративно сдержанных тонах, дескать, США после резкого сокращения Москвой численности американского дипперсонала в России решили сократить до паритетного уровня число российских диппредставительств в США, то на этот раз любые двусмысленности были отброшены. Летом было ясно, что администрация Трампа не хочет усугублять противостояние с Москвой, сейчас Кремлю говорят, что, если он не изменит поведение, улучшения двусторонних отношений не последует. США готовы к кооперации с целью улучшения отношений с Россией, написано в заявлении, "но это может произойти только после перемены поведения российского правительства".

Это решение администрации Трампа должно послужить ясным сигналом Кремлю, что его провокационным действиям должен быть положен конец. Приведет ли оно к желаемому результату? Вопрос остается открытым, считает Мэтью Рожански, директор Кеннановского института в Вашингтоне.

– Сейчас действуют несколько факторов. Первый – кумулятивный. Провокационное поведение России серьезно возросло, и, как мне кажется, администрация Трампа пытается дать очень ясный сигнал, что этому должен быть положен конец. Второе – в Вашингтоне все больше осознают, что это реальный конфликт. И хотя нам необходимо оставлять открытой дверь для диалога, имеет смысл уменьшить число уязвимых мест. Присутствие российских оперативников в западных странах все больше выглядит именно таким уязвимым местом. Понятно, что США готовы к подобному ответу со стороны России и даже к потере консульства.

Все это печально, но если в результате интенсивной фазы этого конфликта у руководства обеих стран появится больше ясности, то это может привести к деэскалации противостояния и обсуждению условий, которые могут быть приемлемы для обеих сторон, – пишет он в комментарии для Радио Свобода. Мэтью Рожански сомневается, что даже обоснованное, как он пишет, "наказание" заставит Кремль извиниться и изменить свое поведение. Это может произойти только в результате переговоров.

Главный вывод, который Кремлю стоит сделать из этой ситуации, состоит в том, что западные столицы видят в его действиях угрозу и готовы действовать совместно ради ее нейтрализации, говорит Роберт Орттунг, профессор Университета имени Джорджа Вашингтона:

– Несмотря на хаотическую ситуацию в Белом доме и в американском политическом пространстве, США и европейские союзники полностью сохранили способность действовать вместе. На мой взгляд, самое удивительное, что подавляющее большинство европейских стран и США выдерживают единую жесткую линию в отношении России. А подрыв этого союза США и Европы, как известно, был одной из двух основных целей внешней политики России наряду с расшатыванием западных демократических институтов. Мы видим, что эти попытки провалились, что между США и Европой нет серьезных разногласий, когда дело касается самых важных вопросов.

– Профессор Орттунг, такой решительный шаг администрации Трампа в отношении Кремля удивил некоторых американских наблюдателей, которые считают, что Дональд Трамп предрасположен к Владимиру Путину и не пойдет на обострение отношений с Москвой. Как вы объясняете этот шаг?

– Во-первых, понятно, что США должны были дать сигнал, что подобные российские действия не могут продолжаться без последствий для Москвы. Во-вторых, я не исключаю, что Трампу сейчас хотелось бы отвлечь внимание общества и прессы от проблем, связанных с контролем над оружием, от историй порнозвезды и других женщин, которые рассказывают о сексуальных связях с ним. Так что резкие действия в отношении России в этом смысле были бы для него выгодны, – говорит Роберт Орттунг.

Беспрецедентная высылка российских дипломатических работников администрацией Трампа не должна никого удивлять. С самого начала Дональд Трамп и его администрация выдерживают твердую линию действий в отношении Москвы и это давление будет лишь усиливаться, так считает Дэниэл Гурэ, вице-президент Лексингтонского института в Вашингтоне, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона:

– Что происходит в действительности? Президент Трамп угрожает Китаю ввести пошлины на китайский экспорт в США, Пекин внезапно соглашается на переговоры. Он угрожает нанести удар по Северной Корее, внезапно Пхеньян говорит о готовности к переговорам. Стратегия действий Трампа понятна. Моя точка зрения заключается в том, что в ответ на отказ Владимира Путина идти на переговоры, умерить вмешательство в дела других государств, администрация Трампа идет по пути наращивания давления на Кремль. И это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не согласится сесть за стол переговоров, вести себя, скажем так, прилично, начать деэскалацию противостояния. Я это вижу как попытку Трампа вступить в своеобразную торговлю с Путиным. Я могу понять, почему такая манера ведения дел непонятна американцам, я не могу понять, почему Владимир Путин не может этого понять.

– Вас не беспокоит, что Москва ответит подобными же мерами на высылку дипломатов и США в результате также потеряют немало?

– Конечно, Кремль потеряет гораздо больше, по той причине, что Россия не представляет значения для нас за исключением нейтрализации исходящей от нее угрозы. Путинская стратегия противостояния, ответных мер обречена на провал. Потому что он не осознает этой простой данности: нас беспокоит лишь угроза нашей политической системе, нашей экономике или угроза нашей безопасности, представляемая Россией, но отношения с ней не идут ни в какое сравнение по важности с отношениями с Китаем. И на эту угрозу со стороны России будет дан все более жесткий ответ, другого варианта действий нет.

Я думаю, что вскоре мы увидим очень неприятные для Кремля санкции. Можно предположить, что министерство финансов США собирает сведения о состояниях российских олигархов, хранимых за рубежом, оно выясняет, что из этих денег принадлежит Путину. Он должен осознавать, что мы все еще находимся в начале процесса ужесточения санкций. Путин этого явно не понимает, считая, что если до сих пор они его особо не коснулись, то он может продолжать свою игру. В конце концов Владимир Путин столкнется с большим неожиданным сюрпризом, который назревает. Это, если можно так сказать, американский стиль действий.

Дэниэл Гурэ считает, что Владимир Путин превратно воспринял сравнительно мягкую реакцию Запада на аннексию Россией Крыма и все еще не верит в серьезность намерений США и союзников, что может привести к очень неприятным для всех последствиям.