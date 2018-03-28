Рейтинг клубов КХЛ за три года: Минское «Динамо» на 10-м месте

Рейтинг клубов КХЛ за три года: Минское «Динамо» на 10-м месте1
- 28.03.2018, 18:18
КХЛ опубликовала рейтинг, сформированный по итогам показателей последних трех лет.
Первые места рейтинга заняли СКА, «Йокерит» и ЦСКА. Минское «Динамо» в этом списке на 10-й строчке, передает «Трибуна».
Худшими стали «Лада» и «Югра», которые не вошли в число участников КХЛ следующего сезона.
Рейтинг формируется на основе восьми параметров: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%).
КХЛ ежегодно готовит комплексный анализ потенциала клубов. По итогам показателей 3-х лет был сформирован рейтинг. pic.twitter.com/MZzYducYn3— КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.