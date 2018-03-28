Рейтинг клубов КХЛ за три года: Минское «Динамо» на 10-м месте 1 28.03.2018, 18:18

КХЛ опубликовала рейтинг, сформированный по итогам показателей последних трех лет.

Первые места рейтинга заняли СКА, «Йокерит» и ЦСКА. Минское «Динамо» в этом списке на 10-й строчке, передает «Трибуна».

Худшими стали «Лада» и «Югра», которые не вошли в число участников КХЛ следующего сезона.

Рейтинг формируется на основе восьми параметров: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%).