Беларусь все меньше принадлежит белорусам 2 28.03.2018, 18:29

3,759

Обязательства Беларуси, не образующие ее внешний долг, растут намного быстрее, чем сам внешний долг.

В Беларуси все привыкли обращать внимание, в основном, на внешний государственный долг, хотя у страны имеются значительные обязательства перед иностранцами, которые не входят во внешний долг, но, тем не менее, быстро растут. Как и дивиденды, которые мы по ним уплачиваем, пишет belrynok.by.

Иностранная собственность за 10 лет увеличилась в 4,4 раза

По данным Платежного баланса, подготовленным Национальным банком РБ, в 2017 году обязательства РБ, не относящиеся к внешнему долгу, выросли до 17,8 млрд. USD с 16,9 млрд. USD по итогам 2016 года. Это 44,6% от внешнего долга, составившего по итогам 2017 года 39,9 млрд. USD. Большую часть данных обязательств составляют прямые инвестиции из-за границы в форме участия в капитале и приравненные к ним вложения в размере 17,7 млрд. USD. Год назад их было 16,9 млрд. USD.

Чтобы оценить масштабы роста иностранной собственности в РБ, можно сравнить указанные величины с тем, что наблюдалось в Беларуси 10 лет назад.

Обязательства РБ, не относящиеся к внешнему долгу, на 1 января 2008 года составляли 4,02 млрд. USD, что равнялось 31,6% от внешнего долга РБ. Основной объем вложений в экономику страны, не увеличивающих ее внешний долг, составили прямые инвестиции из-за границы в форме акционерного капитала и реинвестированных доходов в размере 4 млрд. USD. Как видим, за 10 лет данные обязательства увеличились примерно в 4,4 раза – на 13,7 млрд. USD. Более того, их темпы роста оказались существенно выше, чем темпы роста внешнего долга.

Значительную часть прироста недолговых обязательств обеспечили вложения средств, которые у нас же в Беларуси и были заработаны. Владельцы белорусских предприятий ежегодно получают дивиденды, часть из которых они забирают из страны, а часть, причем, большую реинвестируют.

Так, в 2017 году начисленные к выплате дивиденды составили 926,9 млн. USD. Правда, при этом 669,8 млн. USD было реинвестировано в Беларуси. Но это меньше, чем в 2016 году, когда реинвестировано было 706,2 млн. USD, причем тогда начисленные к выплате дивиденды были меньше, чем в 2017 году, и равнялись 807,3 млн. USD. Но по сравнению с 2015 годом реинвестированные доходы в 2017 году существенно сократились – тогда они составляли 1,1 млрд. USD.

Как бы то ни было, значительную часть полученной прибыли иностранные собственники оставляют в Беларуси, что и приводит к росту стоимости собственности иностранных нерезидентов в РБ. В 2017 году она увеличилась, как было отмечено выше, на 0,9 млрд. USD, а сумма реинвестируемой прибыли составила 0,67 млрд. USD. Это значит, что большая часть прироста иностранной собственности в РБ осуществлена за счет денег, заработанных в Беларуси.

Иностранные активы выросли примерно в 30 раз

Белорусские прямые инвестиции за рубежом намного скромнее, чем иностранные у нас, но имеются, причем также растут. В 2017 году активы резидентов РБ в форме прямых инвестиций за границу увеличились на 5,3% по сравнению с 2016 годом и достигли 0,9 млрд. USD. Это составило 5,3% всех зарубежных активов РБ.

За 10 лет прямые иностранные инвестиции РБ за рубеж выросли примерно в 30 раз (на 1 января 2008 года они составляли около 25 млн. USD, — 0,3% от всех иностранных активов страны на эту дату). Это связано с торговой экспансией белорусских предприятий, которые стремятся открывать за рубежом совместные производства. Начинался этот процесс 10 лет назад почти с нуля, поэтому прямые иностранные инвестиции белорусских резидентов за рубеж в относительном выражении растут очень быстро. Но в абсолютном значении они остаются небольшими.

Объем инвестиционных доходов к получению от белорусских активов, размещенных за рубежом, в 2017 году оказался довольно скромным и составил 198,9 млн. USD, что превысило результат с 2016 года на 12,4%. Это намного меньше величины начисленных доходов к выплате время по имеющимся внешним обязательствам нерезидентам.

Отношение суммы начисленных к выплате нерезидентам РБ дивидендов к стоимости обязательств РБ перед иностранцами, не входящими во внешний долг, в 2017 году составляло 5,2%. А отношение реинвестированных доходов к тем же обязательствам составило 3,8%. В сумме получается 9%. Вполне приличный доход, хотя сверхприбылью это не назовешь.

Значительная часть этого дохода остается в Беларуси, поэтому прямые инвестиции для страны кажутся более выгодным делом, чем кредиты. Правда, надо учитывать, что при этом значительная часть белорусской собственности находится в руках иностранцев, и темпы увеличения этой части намного превосходят и темпы роста ВВП и темпы подъема заработной платы. То есть получается, что за счет привлечения иностранных собственников Беларусь не столько развивается, сколько удерживается на прежних позициях.

В целом ситуация с переделом собственности в Беларуси в пользу иностранцев пока особого беспокойства не вызывает. В 2017 году чистая прибыль, полученная белорусскими нефинансовыми организациями, составила 8,47 млрд. BYN, коммерческие банки получили 0,89 млрд. BYN, плюс еще 0,18 млрд. BYN заработал Банк развития. То есть, прибыль иностранных собственников белорусских предприятий составила около 16,7% от всей чистой прибыли в экономике Беларуси. Это не много, но и не так уж и мало, особенно если учесть, что в стране не было масштабной приватизации. Впрочем, это говорит не столько о значительном объеме иностранных инвестиций, сколько о неэффективности государственных предприятий.