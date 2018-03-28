Сторонники независимости проголосовали за избрание Пучдемона главой Каталонии 1 28.03.2018, 18:40

Карлес Пучдемон

Принятые по результатам голосования резолюции имеют символический характер.

Сторонники независимоти в среду, 28 марта, вновь заявили, что бывший глава Каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон должен быть избран президентом автономии. Члены регионального парламента от выступающих за независимость Каталонии партий провели голосование и приняли две резолюции, в которых защищаются "политические права" Пучдемона - в частности, возможность вновь быть избранным на пост главы автономии. Сепаратисты также потребовали освободить каталонских политиков, ранее заключенных под стражу в Испании.

Голосование и принятые по его итогам документы носят символический характер и не изменят политический ландшафт в регионе, отмечает DW со ссылкой на агентство dpa. По прошествии более трех месяцев после выборов в Каталонии по-прежнему нет правительства.

В Шотландии задержана соратница Пучдемона

Между тем в Эдинбурге задержана министр образования автономного региона Клара Понсати, которую Мадрид ранее отправил в отставку. По информации ее адвоката, в среду состоятся предварительные слушания об экстрадиции Понсати в Испанию, которая выдала европейский ордер на ее арест. В октябре 2017 года Понсати в числе соратников Пучдемона выехала в Бельгию, откуда переправилась в Шотландию.

Экс-глава Каталонии оставлен под арестом в Германии

В воскресенье, 25 марта, бывший глава Каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон был задержан на автобане дорожной полицией ФРГ после пересечения границы с Данией. В Каталонии прошли массовые протесты против задержания Пучдемона, ранее объявленного Верховным судом Испании в международный розыск. Вопросом о его экстрадиции в Испанию будет заниматься Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. В ходе заседания в понедельник, 26 марта, местный суд Ноймюнстера оставил экс-главу региона под арестом.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС Испании незаконными. Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения.