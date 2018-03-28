МВФ: В Беларуси есть риски новой девальвации 6 28.03.2018, 19:06

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Международный валютный фонд видит риски новой девальвации рубля в стране.

Международный валютный фонд (МВФ) видит риски новой девальвации в Беларуси. Об этом сообщил старший региональный постоянный представитель в регионе Центральной и Восточной Европы Европейского департамента МВФ Бас Баккер 28 марта на конференции агентства Fitch Ratings по макроэкономической ситуации и банковскому сектору Беларуси, передает primepress.by.

«Недавно мы представили новый отчет персонала фонда (МВФ – ред.) по Беларуси. Мы отмечаем, что резервы находятся на низком уровне, потребность в валюте находится на высоком уровне. Это представляет собой проблему и может вызвать новую девальвацию, поскольку долларизация в Беларуси находится на высоком уровне», - сказал Баккер.

По оценкам МВФ, внешний долг государства вместе с государственными гарантиями, выданными предприятиям, составляет 51% валового внутреннего продукта. «Сложно обслужить такой долг при отсутствии решительных мер по реформированию экономики. Он может создать проблемы в финансовом и банковском секторах», - отметил Баккер.

Напомним, внешний госдолг Беларуси по стандартам МВФ составил 17,907 млрд долл на 1 февраля 2018 г. При этом в структуре внешнего госдолга доля долгосрочного прямого долга правительства в январе 2018 г составила 88%, доля иностранных кредитов, полученных субъектами хозяйствования под гарантии правительства, - 12%. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 марта 2018 г составили 7,093 млрд долл.

Беларусь и МВФ уже несколько лет ведут переговоры относительно новой кредитной программы на сумму до 3 млрд долл. Летом 2017 г эти переговоры были приостановлены. Стороны разошлись во взглядах относительно скорости реформ в Беларуси, в частности, в вопросе повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Вторая причина, почему Беларусь активно не сотрудничает с МВФ, кроется в проблемах реального сектора экономики и тех белорусских предприятий, у которых есть долги, в том числе валютные, перед партнерами за рубежом и внутри страны. Власти считают, что государство должно помочь проблемным предприятиям.