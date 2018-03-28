Кемерово: что случилось и кто виноват? 28.03.2018, 19:21

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Алексей Навальный

Каждый раз одно и то же.

Случается трагедия. Власть в прострации и шоке. Она не может защитить людей. Она не может ответить на их вопросы. Она не в состоянии даже вести себя по человечески.

Она вжимает голову в плечи и ждёт, пишет российский политик Алексей Навальный на своем сайте.

Проходит два дня, они оглядываются: опасность миновала. Потом, горделиво приосанившись, они громко кричат: НЕ ПОЗВОЛИМ ПИАРИТЬСЯ НА ТРАГЕДИИ И ГОРЕ ЛЮДЕЙ. НЕ ПОЗВОЛИМ РАЗНЫМ СИЛАМ РАСКАЧИВАТЬ ЛОДКУ.

Каждый раз этот сценарий. Вплоть до слова.

Вы посмотрите видеообращение Тулеева. Да он же просто буквально с сороковой секунды начинает про «определенные силы».

Так и говорит: Дорогие кузбассовцы, про трагедию вы всё знаете, но вокруг неё «определенные силы» и дальше шпарит по темнику.

Да нет, блин, мы не всё знаем про трагедию. Совершенно не всё.

Посмотрите на федеральное ТВ: да там этот чертов украинский пранкер обсуждается больше, чем виновники пожара, где сгорело 40 детей. Пранкер — редкий гад, тут спору нет. Распространяет ложь и слухи. Ну и наплевать на него.

Расскажите правду в ответ на эту ложь. Но нет, Кремль в восторге от этого пранкера, это их лучший друг — спасительная соломинка. Теперь можно возбудить странное уголовное дело и рассказывать о нем в ста ток-шоу подряд.

Ну отлично, первый канал не придумал ничего лучше, как второй день подряд включать записи придурка-пранкера, звонившего в морги pic.twitter.com/WL7nFj3DiA — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 28 марта 2018 г.

Не Тулеева обсуждаем, не генералов МЧС, не отсутствие оборудования у пожарных — украинского пранкера. А также немного бесчувственность иностранных дипломатов, выславших наших дипломатов в день траура.

Бесконечно вот это «давайте дождемся результатов расследования и не будем торопиться с выводами».

Лично у меня уже есть выводы. Этих людей в торговом центре «Зимняя вишня» убила коррупция, и мне это ясно как Божий день.

Вы знаете сколько в России людей работает в системе пожарной охраны?

Зайдите сюда и удивитесь:

220 000 человек. Двести двадцать тысяч. Это армия целая. Огромная армия.

В этой армии есть и герои, спасающие людей с риском для своей жизни, но в целом эта армия существует только для одного: вымогать взятки.

Сотни тысяч предпринимателей России, сотни тысяч собственников и арендаторов помещений ежегодно платят миллиарды долларов взяток этой армии.

Мы все это знаем. Почитайте, отличная подробная статья о том, как всё работает. Взяточничество — единственная функция, с которой успешно справляется это подразделение доблестного МЧС. Работа по предупреждению и борьбы с пожарами — полный провал. И этому есть железные подтверждения.

Смотрим на статистику смертей от пожаров.

Хуже России только африканские страны:

7 смертей на 100 тысяч населения.

Сравните со странами, где противопожарная охрана организована лучше всего:

Теперь смотрим данные международной ассоциацией пожарных служб. И убеждаемся, что в России с пожарами просто катастрофа. Россияне хуже всех. Намного хуже всех.

10 тысяч человек в год гибнут на пожарах. Это значит за сегодняшний день сгорят 37 человек.

Факт, с которым невозможно спорить: МЧС полностью провалило работу по предупреждению пожаров, борьбе с пожарами и спасению на пожарах.

Огромные деньги. Много лет. Ноль толку. Идеальная система вымогательства и больше ничего.

Про Лендкрузер главы кемеровского МЧС я писал. Ну вот вам факт, найденный ФБК почти сразу после первичного мониторинга закупок этого подразделения: мы обнаружили 8 закупок вещевого имущества на 19 миллионов рублей.

Две московские компании — ООО «Биоамин» и ООО «Нефтегазхимкомплект». Просто очевидно, что они разделили между собой эти торги. У обеих компаний одни и те же номера телефонов и зарегистрированы по одному адресу: г. Москва, 1-й Люберецкий проезд, д. 2, стр. 1.

Кто-то занимался борьбой с коррупцией в кемеровском МЧС? Конечно, нет, все «силовики» области занимались только нами — в штабах кампании в Кемерове и Новокузнецке было 9 обысков за последнее время.

Они не хотят бороться с коррупцией. Борьба идёт с теми, кто борется с коррупцией.

Руководство МЧС должно быть снято за провалы в работе, которые подтверждаются всеми объективными данными и статистикой.

Деятельность Тулеева, его семьи, его заместителей должна быть расследована. Все они должны оказаться на скамье подсудимых.

Позитивная повестка тоже понятна: изучение и внедрение в России передового опыта. Ну если есть куча больших стран, где смертность от пожаров в 14 раз меньше, чем у нас, то не надо ничего выдумывать. Используем то, что они делают уже давно.

Внедряем контроль со стороны страховых компаний. Повышает стоимость человеческой жизни и выплачиваемые компенсации. Разделяем контроль до и ведение следствия после (сейчас этим одни и те же люди занимаются). Много раз об этом уже сказано. Вот тут Максим Миронов в один пост всё собрал, почитайте.

Очень ясно, что надо делать. Очень понятно, кто виноват за системный провал.

Одна есть проблема: один дядя на самом верху, который ничего не хочет делать.