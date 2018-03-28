Кемерово: что случилось и кто виноват?
- 28.03.2018, 19:21
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Каждый раз одно и то же.
Случается трагедия. Власть в прострации и шоке. Она не может защитить людей. Она не может ответить на их вопросы. Она не в состоянии даже вести себя по человечески.
Она вжимает голову в плечи и ждёт, пишет российский политик Алексей Навальный на своем сайте.
Проходит два дня, они оглядываются: опасность миновала. Потом, горделиво приосанившись, они громко кричат: НЕ ПОЗВОЛИМ ПИАРИТЬСЯ НА ТРАГЕДИИ И ГОРЕ ЛЮДЕЙ. НЕ ПОЗВОЛИМ РАЗНЫМ СИЛАМ РАСКАЧИВАТЬ ЛОДКУ.
Каждый раз этот сценарий. Вплоть до слова.
Вы посмотрите видеообращение Тулеева. Да он же просто буквально с сороковой секунды начинает про «определенные силы».
Так и говорит: Дорогие кузбассовцы, про трагедию вы всё знаете, но вокруг неё «определенные силы» и дальше шпарит по темнику.
Да нет, блин, мы не всё знаем про трагедию. Совершенно не всё.
Посмотрите на федеральное ТВ: да там этот чертов украинский пранкер обсуждается больше, чем виновники пожара, где сгорело 40 детей. Пранкер — редкий гад, тут спору нет. Распространяет ложь и слухи. Ну и наплевать на него.
Расскажите правду в ответ на эту ложь. Но нет, Кремль в восторге от этого пранкера, это их лучший друг — спасительная соломинка. Теперь можно возбудить странное уголовное дело и рассказывать о нем в ста ток-шоу подряд.
Ну отлично, первый канал не придумал ничего лучше, как второй день подряд включать записи придурка-пранкера, звонившего в морги pic.twitter.com/WL7nFj3DiA— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 28 марта 2018 г.
Не Тулеева обсуждаем, не генералов МЧС, не отсутствие оборудования у пожарных — украинского пранкера. А также немного бесчувственность иностранных дипломатов, выславших наших дипломатов в день траура.
Бесконечно вот это «давайте дождемся результатов расследования и не будем торопиться с выводами».
Лично у меня уже есть выводы. Этих людей в торговом центре «Зимняя вишня» убила коррупция, и мне это ясно как Божий день.
Вы знаете сколько в России людей работает в системе пожарной охраны?
Зайдите сюда и удивитесь:
220 000 человек. Двести двадцать тысяч. Это армия целая. Огромная армия.
В этой армии есть и герои, спасающие людей с риском для своей жизни, но в целом эта армия существует только для одного: вымогать взятки.
Сотни тысяч предпринимателей России, сотни тысяч собственников и арендаторов помещений ежегодно платят миллиарды долларов взяток этой армии.
Мы все это знаем. Почитайте, отличная подробная статья о том, как всё работает. Взяточничество — единственная функция, с которой успешно справляется это подразделение доблестного МЧС. Работа по предупреждению и борьбы с пожарами — полный провал. И этому есть железные подтверждения.
Смотрим на статистику смертей от пожаров.
Хуже России только африканские страны:
7 смертей на 100 тысяч населения.
Сравните со странами, где противопожарная охрана организована лучше всего:
Теперь смотрим данные международной ассоциацией пожарных служб. И убеждаемся, что в России с пожарами просто катастрофа. Россияне хуже всех. Намного хуже всех.
10 тысяч человек в год гибнут на пожарах. Это значит за сегодняшний день сгорят 37 человек.
Факт, с которым невозможно спорить: МЧС полностью провалило работу по предупреждению пожаров, борьбе с пожарами и спасению на пожарах.
Огромные деньги. Много лет. Ноль толку. Идеальная система вымогательства и больше ничего.
Про Лендкрузер главы кемеровского МЧС я писал. Ну вот вам факт, найденный ФБК почти сразу после первичного мониторинга закупок этого подразделения: мы обнаружили 8 закупок вещевого имущества на 19 миллионов рублей.
Две московские компании — ООО «Биоамин» и ООО «Нефтегазхимкомплект». Просто очевидно, что они разделили между собой эти торги. У обеих компаний одни и те же номера телефонов и зарегистрированы по одному адресу: г. Москва, 1-й Люберецкий проезд, д. 2, стр. 1.
Кто-то занимался борьбой с коррупцией в кемеровском МЧС? Конечно, нет, все «силовики» области занимались только нами — в штабах кампании в Кемерове и Новокузнецке было 9 обысков за последнее время.
Они не хотят бороться с коррупцией. Борьба идёт с теми, кто борется с коррупцией.
Руководство МЧС должно быть снято за провалы в работе, которые подтверждаются всеми объективными данными и статистикой.
Деятельность Тулеева, его семьи, его заместителей должна быть расследована. Все они должны оказаться на скамье подсудимых.
Позитивная повестка тоже понятна: изучение и внедрение в России передового опыта. Ну если есть куча больших стран, где смертность от пожаров в 14 раз меньше, чем у нас, то не надо ничего выдумывать. Используем то, что они делают уже давно.
Внедряем контроль со стороны страховых компаний. Повышает стоимость человеческой жизни и выплачиваемые компенсации. Разделяем контроль до и ведение следствия после (сейчас этим одни и те же люди занимаются). Много раз об этом уже сказано. Вот тут Максим Миронов в один пост всё собрал, почитайте.
Очень ясно, что надо делать. Очень понятно, кто виноват за системный провал.
Одна есть проблема: один дядя на самом верху, который ничего не хочет делать.