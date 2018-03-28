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Видеофакт: На Припяти снова смонтировали понтонный мост

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  • 28.03.2018, 19:35

В Житковичском районе военные инженеры восстановили понтонную переправу через Припять.

Военные инженеры восстановили понтонную переправу через Припять в Житковичском районе, движение по которой 25 марта было временно приостановлено из-за шугохода. Были заменены четыре поврежденные секции.

Понтонный мост обеспечит проход техники и людей через реку вплоть до введения в строй нового парома, пишет БелТА. Видеооператор агентства снял, как происходил монтаж конструкции.


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