Лукашенко разрешил иностранцам отстреливать редких птиц из Красной книги 10 28.03.2018, 19:45

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Диктатор подписал указ № 112, который «совершенствует» правила ведения охотничьего хозяйства.

На самом деле нововведения еще больше ухудшают условия жизни и размножения крылатых.

Об этом сообщает «Белсат».

Охотиться на птиц весной запрещено во всей Европе. Единственное исключение — Беларусь, где чиновники не только увеличили сроки охоты, но и расширили список видов. Сейчас убивать можно птиц, которые до недавнего времени были в Красной книге.

Под угрозой уничтожения:

гусь-пискулька

белоглазый нырок

большая белая цапля

серые гуси и другие виды.

Еще большей либерализацией к нам хотят привлечь иностранцев. По информации Минлесхоза РБ, они приносят 40% от всех доходов отечественных охотничьих хозяйств.

Директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский в разговоре с «Белсатом» рассказал, какой вред приносит белорусской природе бесконтрольное истребление животных.

«Большинство птиц весной в Беларуси убивают иностранцы. Например, итальянцы. К нам приезжают самые безжалостные. Они или зарабатывают на этом (например, сдают в рестораны). Или это заядлые стрелки, которым важно убивать птиц сотнями. Отстреливают столько, что вывозят фурами».

Квоты и ограничений на отстрел количества особей в Беларуси нет. Иностранцы платят за каждую птицу, которую убивают.

«Чем больше они убьют, чем дольше они охотятся, тем лучше для бюджета».

Александр приводит в пример птицу утку-свицьву. У нас их гнездится очень мало, но через Беларусь в Россию летят большие стаи.

«Вот они хотят валюту и заработать на российских птицах. Конечно, наши птицы также пострадают».

В Евросоюзе действует директива по диким птицам, которая запрещает стрелять птиц на весенней миграции. Кроме того есть международное соглашение по охране Афро-Евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA) и Бернская конвенция. Беларусь их подписала с исключением, оставив весеннюю охоту.

Весенняя охота разрешена не только в охотничьих хозяйствах, но и в национальных парках. Александр говорит, что национальные парки намеренно лоббируют изменения по уничтожению природы, ведь в первую очередь они зарабатывают на иностранцах.

«Например, национальный парк „Припятский“ находится на важнейшем пролетном пути птиц. По нему летят сотни тысяч птиц. Некоторые остаются гнездиться. Их убивают. Это был важнейший центр в Европе для вывода птиц, а теперь даже обычные виды снижают свою численность».

Еще одна проблема — охотники не различают птиц и отстреливают виды под охраной.

«Например, белощокая казарка отличается издалека. Но когда бьют на лету из спортивного интереса, охотники не знают и не разбираются, в кого стреляют. Пискульку даже орнитологи не могут отличить на расстоянии. Весной запрещено стрелять самок, но и самок отстреливают, особенно иностранцы».

Европейская популяция пискулек — всего 250 пар. В Норвегии и Швеции существуют специальные защитные программы, а в Беларуси — стреляют каждый год. Весной охотятся только в Беларуси (в России 10 дней, на Мальте можно охотиться на 1 вид — перепела).

Из-за ранней весенней охоты редкие птицы не успевают вывести птенцов.