Откуда в Минске чаще всего эвакуируют автомобили 28.03.2018, 19:59

Для Минска проблема с авто, припаркованными с нарушениями ПДД, остается актуальной год от года.

Зеленые зоны во дворах превратились в импровизированные парковки, пешеходы жалуются на занятые водителями тротуары. В ГУВД проанализировали статистику за 2017 год и рассказали, откуда в Минске чаще всего эвакуировали автомобили, пишет «Онлайнер».

В ГУВД сообщили, что больше всего нарушителей ПДД на проспекте Победителей. Оттуда в прошлом году эвакуировали 1252 авто. На втором месте в этом списке улица Интернациональная — 565 раз эвакуатор забирал оттуда автомобили. Третье место делят улицы Куйбышева и Кульман — более 520 эвакуированных авто.

В милиции напомнили, что если легковой автомобиль припаркован с нарушением ПДД, то по усмотрению сотрудника ГАИ он может быть эвакуирован на штрафстоянку, а его владелец привлечен к административной ответственности.

Причем в таких случаях автомобилисту грозит не только штраф за нарушение ПДД, но и оплата работы эвакуатора и времени пребывания авто на охраняемой стоянке.

Если водитель подозревает, что его автомобиль эвакуировали, то нужно звонить на линию «102». Там спросят марку и модель авто, а также его госномер. Если машина была эвакуирована, владельцу сообщат, куда именно машину отвезли и что ему нужно предпринять.