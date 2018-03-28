Дэйв Льюис: У белорусских хоккеистов большое сердце 28.03.2018, 20:04

Дэйв Льюис

По словам наставника сборной Беларуси, страсть помогает играть нашим хоккеистам.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис надеется, что без привычных лидеров в национальной команде появятся новые хоккеисты, которые смогут повести за собой на ЧМ-2018, передает belarushockey.com.

«Сейчас есть возможность у других игроков шагнуть вперед, взять роль лидеров на себя, почувствовать ответственность. Появилась возможность попасть в первую пятерку, стать лучшим и это хороший вызов.

Не кажется ли, что у игроков минского «Динамо» нет философии победителей? Даже если ты проигрывал в течении всего сезона, это не значит, что ты неудачник. У нас новый старт, мы начали тренироваться, впереди новые выставочные матчи. Можно создать условия, чтобы все поверили в тебя. Не только в твою личную силу, но и в силу команды. Тогда нас ждет отличный турнир.

Мы должны быть хорошо подготовлены, сосредоточиться на старте. Мы начинаем с Швеции и проведем 3 матча за 4 дня. Для многих такая интенсивность будет непривычна, поэтому мы должны быть хорошо подготовлены, сильны и сосредоточены. Играть максимально быстро – цель нашего сбора. А также объединиться. Тренеры, игроки, врачи – все должны стать одной семьей.

У белорусских хоккеистов большое сердце. Я вижу, что страсть помогает им играть, словно подталкивает их. Иногда этого не случается, но, когда мы играет с огнем, возможно, это наша главная сила. У игроков есть что-то внутри и это важно.

Моя главная цель, чтобы игроки поверили в себя. Чтобы заиграли новые хоккеисты. Проводили с самоотдачей каждый матч, были нацелены на счет. Я не могу предсказать, что произойдет, но я знаю, что легких матчей для Беларуси не будет. Но верить в успех надо, а успех для меня, чтобы хоккеисты были довольны собой в конце каждого дня», – отметил Льюис.