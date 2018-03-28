Минчане провели акцию памяти по погибшим в Кемерове
- 28.03.2018, 20:11
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Сотрудники ГАИ мешали автомобилистам присоединиться к акции.
Акция памяти погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове началась в Минске в 19.00. У Дворца спорта на проспекте Победителей собралось около 100 человек. Люди пришли с белыми шариками.
Сообщения об акции распространили активисты в соцсетях. Белорусским водителям предложили почтить память погибших в Кемерове минутным автомобильным гудком Прохожим — массово запустить в это же время белые шары. Сделать это можно в любой точке Минска.
Как сообщил корреспондент tut.by, некоторые автолюбители, чтобы посигналить останавливались у обочины и включали аварийку, однако появившиеся сотрудники ГАИ пресекли такие действия.