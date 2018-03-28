Рост экономики США превысил первоначальную оценку 1 28.03.2018, 20:17

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Экономика США уже несколько кварталов подряд демонстрирует стабильный рост.

Темп роста американской экономики в последнем квартале 2017 года оказался выше первоначальной оценки и составил 2,9 процента в годовом выражении.

Согласно опубликованному в среду докладу Министерства торговли, улучшение показателей отчасти обусловлено повышением потребительских расходов. Корректировка показателей – рутинная практика, связанная с появлением более полных данных, передает «Голос Америки».

Экономика США уже несколько кварталов подряд демонстрирует стабильный рост: в 2017 году она выросла на 2,3 процента, что значительно больше, чем годом ранее.

Некоторые экономисты пересмотрели свои прогнозы по росту на 2018 год после масштабных сокращений налогов и объявления планов по увеличению госрасходов в течение следующих двух лет.

Стимулирование роста за счет снижения налогов и увеличения расходов на фоне хороших показателей на рынке труда вызывает некоторые опасения по поводу инфляции, в связи с чем, как ожидается, Федеральная резервная система продолжит повышение процентных ставок. ФРС пытается предотвратить вредный для экономики слишком резкий или слишком быстрый рост инфляции за счет повышения процентных ставок, которое сдерживает экономическую активность.