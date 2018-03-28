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Активиста оштрафовали за неявку в КГБ на «профилактическую беседу»

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  • 28.03.2018, 20:30
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На следующий день после суда чекисты снова вызвали Илью Сенько на «беседу».

В понедельник, 26 марта, активиста из Барановичей Илью Сенько суд признал виновным по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному требованию должностного лица) за то, что он не появился на «профилактическую беседу» в КГБ, и приговорил к штрафу в 20 базовых величин (490 рублей). Но чекисты не оставили идею поговорить с активистом, передает «Белсат».

На следующий день после суда сотрудник КГБ Николай Безик уже звонил активисту, беспокоил также и его мать. А сегодня, 28 марта, странным образом появился в то же время и в том самом месте, где Илья Сенько встречался с другом.

По словам Сенько, сегодня он договорился с другом и договорился о встрече возле торгового центра. Через пару минут после встречи, к ребятам подошел сотрудник КГБ Николай Безик и вручил парню повестку под подпись.

Напомним, более месяца назад волонтерами культурно-просветительского учреждения «Критическое мышление» стали интересоваться сотрудники КГБ. На разговор по телефону пытались вызвать Илью Сенько, который в октябре 2017 года был задержан с российским философом и историком Петром Рябовым и осужден по ст. 17.10 КоАП («публичное демонстрирование нацистской символики») к штрафу с конфискацией жесткого диска компьютера. Однако парень предложил сотруднику прислать ему повестку и отказался без нее приходить. Тогда на беседу вызвали его мать, которую сотрудник Барановичского межрайонного отдела КГБ по Брестской области Николай Безик заставил подписать повестку за сына, сообщает spring96.org.


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