Ситница - о доске в честь БНР: Надеюсь, все будет нормально 28.03.2018, 20:43

Григорий Ситница

Председатель Союза художников Беларуси уверен, что вывеску удастся установить в Минске.

Председатель Союза художников Беларуси Григорий Ситница уверен, что вывеску, посвященную провозглашению независимости Белорусской Народной Республики, удастся установить в Минске.

Об этом он сообщил в разговоре с «Еврорадио».

«Пока чиновники со мной разговаривают так, что, надеюсь, все будет нормально. Говорю не только устно, но и письменно. Надо ждать следующей недели. Мне не отказано. У меня есть даже письма, где написано, что принципиальных возражений нет», — уверяет Ситница.

Доску в честь БНР на здании в Минске по улице Володарского, 9, где собственно и была провозглашена независимость республики, планировали открыть 23 марта. За рекордно короткое время через краудфандинг были собраны деньги на ее изготовление. В Мингорисполкоме сообщили, что вскоре озвучат свое решение, а, вероятно, на следующей неделе состоится рассмотрение доски на художественно-экспертном совете.