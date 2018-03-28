На границе с Косово заметили военные самолеты Сербии 28.03.2018, 21:02

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Фото: wikimedia.org / Krasimir Grozev

Местные жители назвали это провокацией.

На границе частично признанной Республики Косово заметили военные самолеты Сербии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местный канал RTK.

Несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево. Их появление изрядно напугало местных жителей, которые не видели такого со времен последней войны.

Напомним, 21 марта во время голосования за ратификацию соглашения о демаркации границы с Черногорией оппозиционные депутаты применили слезоточивый газ в зале парламента Косово.

В этот же день за ратификацию проголосовали. Как сообщалось, это было одним из последних критериев для Косово для либерализации визового режима с ЕС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич позвонил Лукашенко, чтобы рассказать о конфликте в Косово.