Азаренко заявилась на турниры в Мадриде и Риме, а также на «Ролан Гаррос» 6 28.03.2018, 21:04

Виктория Азаренко

Фото: AP/Vincent Thian

Белорусская теннисистка использовала для заявок защищенный рейтинг.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявилась на грунтовые турниры категории «Премьер» в Мадриде и Риме, а также на второй в сезоне турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Наша соотечественница использовала защищенный рейтинг, сообщает tennis.life.

Также в заявки на турниры в Мадриде (стартует 7 мая) и Риме (14 мая) попали Серена Уильямс и Мария Шарапова.

Напомним, Виктория Азаренко 29 марта сыграет в полуфинале «Премьера» в Майами. Соперницей белоруски станет Слоан Стивенс.

2 апреля Азаренко вернется в топ-100 рейтинга ВТА.