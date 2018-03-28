Азаренко заявилась на турниры в Мадриде и Риме, а также на «Ролан Гаррос»6
- 28.03.2018, 21:04
Белорусская теннисистка использовала для заявок защищенный рейтинг.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявилась на грунтовые турниры категории «Премьер» в Мадриде и Риме, а также на второй в сезоне турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Наша соотечественница использовала защищенный рейтинг, сообщает tennis.life.
Также в заявки на турниры в Мадриде (стартует 7 мая) и Риме (14 мая) попали Серена Уильямс и Мария Шарапова.
Напомним, Виктория Азаренко 29 марта сыграет в полуфинале «Премьера» в Майами. Соперницей белоруски станет Слоан Стивенс.
2 апреля Азаренко вернется в топ-100 рейтинга ВТА.