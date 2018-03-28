Какое жилье и за сколько выставляют на продажу банки 1 28.03.2018, 21:41

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Многие банки распродают недвижимость клиентов, которые не в состоянии погасить задолженность.

Многие банки распродают имущество и недвижимость. Как правило, клиентов, которые не в состоянии погасить задолженность. Купить у банков можно порой неожиданные вещи — от силоса и женских сапог до прогулочного катера и гостиницы. Tut.by посмотрел, какие квартиры и дома и по какой цене распродают банки.

Квартира в Минске за 90 тысяч рублей

Белинвестбанк в Могилеве по пер. Урожайному продает трехкомнатную квартиру общей площадью 86,9 квадратного метра. Год постройки — 2015-й. Ее стоимость — 88 860 рублей. «Квартира не эксплуатируется, внутренняя отделка: межкомнатные двери отсутствуют, установлены окна ПВХ, унитаз, в общем коридоре установлена металлическая дверь», — говорится в тексте объявления. В Светлогорске банк реализует 5 квартир. К примеру, жилье общей площадью в 60 квадратов стоит 51 990 рублей.

Технобанк пытается реализовать две квартиры в Минске по улице Киселева. Одна из них площадью в 304,8 квадратного метра за 518 160 долларов, а вторая — 232,6 «квадрата» за 395 420 долларов.

Одна из квартир, которую выставил на продажу Технобанк

1-комнатная квартира в Минске по проспекту Дзержинского 2015 года постройки продается за 147 500 рублей. А жилой дом (299,6 квадратного метра) в Колодищах с земельным участком в 15 соток — за 100 тысяч долларов.

Дом за 100 тысяч долларов

МТБанк выставил в деревне Богатырево Минского района дом (2012 года постройки) с 17 сотками земли за 135 000 долларов. «Стены блочные, крыша — черепица, газовое отопление, проведены электричество, газ, вода, канализация», — отмечается в тексте объявления.

БТА Банк выставлял на электронные торги двухкомнатную квартиру в Минске общей площадью в 50,8 «квадрата» по улице Слободской за 90 200 рублей.

Приорбанк продает 4-комнатную квартиру общей площадью в 90,1 «квадрата» в Мозыре на бульваре Дружбы за 70 560 рублей. Дом кирпичный. В квартире есть встроенная мебель и техника на кухне.

4-комнатная квартира в 90,1 «квадрата» в Мозыре

В Шклове Приорбанк реализует 4-комнатную квартиру в 5-этажном доме за 81 тысячу рублей. Общая площадь жилья — 75,2 «квадрата». А в Витебске был выставлен на продажу двухуровневый дом по улице 11-й Крупской за 280 тысяч рублей. Его общая площадь — 185,3 «квадрата», число комнат — 6.

Квартира в таунхаусе за 170 тысяч долларов

Белгазпромбанк продает квартиру в Минске по улице Корш-Саблина в 95,4 «квадрата» за 282 000 рублей.

В Гомеле по улице Луговой Белгазпромбанк реализует квартиру общей площадью в 321,3 «квадрата» в таунхаусе. Стоимость — 350 тысяч рублей. А в Чериковском районе банк продает одноэтажный деревянный жилой дом с верандой и террасой. Начальная стоимость — 3 589,29 рубля.

Белагропромбанк продает двухэтажный кирпично-блокированный коттедж с мансардным этажом, террасой, надстройками, сараем. В доме есть центральные коммуникации, бассейн, баня, гараж, меблировка дома. Год постройки — 1963, дважды проводилась реконструкция — в 2000 и 2002 годах. Цена — 1 миллион 609,6 тысячи рублей.

Банк БелВЭБ продает в Витебске по улице Баграмяна более 20 квартир в новостройке общей площадью от 60 до 81,7 квадратного метра, ориентировочная стоимость — 540 долларов за квадрат.

Фото одной из квартир в Витебске, которую выставил на продажу Банк БелВЭБ

Кроме того, Банк БелВЭБ также пытается реализовать несколько квартир в новостройках Витебска по улице Генерала Ивановского. Стоимость — 580 долларов за квадрат. Однокомнатная квартира в Светлогорске по улице Интернациональной в 38,9 «квадрата» продается за 27 230 рублей, а двушка в 83,3 «квадрата» — за 58 310 рублей. Одноквартирный дом в Мозыре, построенный в 2002 году, без отделки продается за 81 608 рублей. Площадь — 377,3 квадратного метра.