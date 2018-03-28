В Беларуси могут ввести социальный налог 9 28.03.2018, 22:30

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Социальный налог хотят ввести вместо взносов в ФСЗН.

В Беларуси вместо взносов в государственный внебюджетный Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) может быть введен отдельный социальный налог.

Об этом заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко 28 марта на конференции «Фискальная политика в целях устойчивого экономического развития».

«На повестке дня стоит обсуждение вопроса о включении в состав налоговой системы взносов в ФСЗН в виде социального налога либо сохранения действующей страховой системы в виде отдельного платежа и отдельного внебюджетного государственного фонда», — цитирует замминистра финансов gomel.today cо ссылкой на БелаПАН.

По словам Кийко, «здесь множество вариантов, к обсуждению и просчету которых нам необходимо приступать».

Как сообщалось, в прошлом году для Беларуси остро стоял вопрос сбалансированности бюджета ФСЗН. Министр труда и социальной защиты населения Ирина Костевич 2 февраля на итоговой коллегии министерства заявила, что общая сумма поступлений в бюджет фонда из всех источников за минувший год составила 12,4 млрд рублей.

«К сожалению, для обеспечения своевременного финансирования всех расходов привлекались средства республиканского бюджета в виде межбюджетного трансферта в сумме почти 519 млн рублей, а из республиканского бюджета были возмещены страховые расходы в сумме 718 млн рублей», — сказала министр. Основной источник дохода фонда — это обязательные страховые взносы, которые составляют почти 87%.

Общая сумма доходов ФСЗН на 2018 год запланирована в объеме 13,58 млрд рублей. Расходная часть бюджета фонда рассчитана в сумме 13,393 млрд. Таким образом, бюджет сформирован с профицитом 188 млн рублей. Поступления в ФСЗН в январе сложились на уровне 1,1 млрд рублей (8,4%), расходы — 1 млрд рублей (7,3%).