Ларри Кинг: Моя мама родом из Беларуси
- 28.03.2018, 22:57
Один из самых известных в мире телеведущих и журналистов рассказал, что его связывает с Беларусью.
Запись «признания» Ларри Кинга в своем инстаграм опубликовал портал probusiness.io.
Ларри, как и обычно, интервьюировал известную персону – предпринимателя, по совместительству писателя и инвестора Гари Вайнерчука.
Когда Ларри спросил Гарии о том, как ему удалось попасть в список 40 самых влиятельных бизнесменов младше сорока и занять первое место в топ-40 талантов в сфере социального маркетинга по версии Forbes, а затем еще и написать успешную книгу, Гарии ответил: «Я получил большое преимущество от эмиграции. Я родился в Беларуси, в бывшем Советском Союзе». На что Ларри Кинг ответил: «Моя мама из Беларуси. Минск, кажется».
Посмотрите, как два известных американца обсуждают между делом, что они оба — выходцы из Беларуси. Ларри Кинг — пожалуй, самый известный в мире тележурналист и Гари Вайнерчук — серийный предприниматель, писатель, инвестор и интернет-знаменитость. 🎤 . . #Беларусь #земляки #успех #видео #видеоинста #пробизнесвидео #ЛарриКинг #ГариВайнерчук #бизнес #эмиграция #пробизнес #probusiness
Вот так два известных американца сидели друг напротив друга и вспоминали свою малую родину.
Кинг получил всемирную известность благодаря шоу Larry King Live на телеканале СNN, которое он вел на протяжении 25 лет. Шоу Кинга было занесено в Книгу рекордов Гиннеса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим и выходящее в эфир в одно и то же время.
В шоу Кинга принимали участие президенты США, знаменитые актеры, писатели политики и спортсмены.