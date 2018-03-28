Ларри Кинг: Моя мама родом из Беларуси 28.03.2018, 22:57

Один из самых известных в мире телеведущих и журналистов рассказал, что его связывает с Беларусью.

Запись «признания» Ларри Кинга в своем инстаграм опубликовал портал probusiness.io.

Ларри, как и обычно, интервьюировал известную персону – предпринимателя, по совместительству писателя и инвестора Гари Вайнерчука.

Когда Ларри спросил Гарии о том, как ему удалось попасть в список 40 самых влиятельных бизнесменов младше сорока и занять первое место в топ-40 талантов в сфере социального маркетинга по версии Forbes, а затем еще и написать успешную книгу, Гарии ответил: «Я получил большое преимущество от эмиграции. Я родился в Беларуси, в бывшем Советском Союзе». На что Ларри Кинг ответил: «Моя мама из Беларуси. Минск, кажется».

Вот так два известных американца сидели друг напротив друга и вспоминали свою малую родину.

Кинг получил всемирную известность благодаря шоу Larry King Live на телеканале СNN, которое он вел на протяжении 25 лет. Шоу Кинга было занесено в Книгу рекордов Гиннеса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим и выходящее в эфир в одно и то же время.

В шоу Кинга принимали участие президенты США, знаменитые актеры, писатели политики и спортсмены.