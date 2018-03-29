Экономика не слушается Лукашенко 4 29.03.2018, 7:34

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Карикатура Олега Минича

Экономическая ситуация в Беларуси развивается по негативным сценариям.

Заработная плана белорусов падает, а предприятия теряют прибыль. Таковы итоги экономического развития в январе-феврале, согласно данным, которые опубликовал Белстат, пишет «Независимая газета».

Зарплата белорусов начала падение еще в январе после директивного «роста» в декабре. Эксперты и экономические власти прекрасно понимали, что это разовая акция и на таком уровне она не удержится, а будет снижаться. Официальная статистика подтверждает прогноз. Падение в январе составило 16%, в феврале – около 14% к уровню декабря. Правда, правителя белорусского государства тренд не смущает. Он распорядился в ближайшее время «восстановить» потерянные зарплатные рубежи.

Экономисты – как местные, так и представляющие международные организации – по-прежнему считают такие задачи неестественными для нынешнего состояния белорусской экономики. То есть достичь-то их можно директивными методами, но при этом экономике в целом и финансовому состоянию компаний будет нанесен колоссальный вред.

За первые два месяца работы в новом году в экономике уже зафиксированы первые печальные результаты. В частности, обвалилась прибыль предприятий. Если в прошлогоднем кризисном январе компании заработали 580 млн белорусских рублей чистой прибыли, то в нынешнем только 12 млн белорусских рублей, что эквивалентно сумме примерно в 6 млн долл. Зато чистый убыток всех убыточных организаций вырос в три раза и достиг 923 млн белорусских рублей, или более 460 млн долл. Суммарные долги предприятий (друг другу и банкам) почти в семь раз больше, чем выручка, которую они получили от продажи своих товаров и услуг.

Рост объемов производства в промышленности к уровню прошлого кризисного года, о котором отчитались власти, – 10,9% – в феврале замедлился. По сравнению с январем этого года – на 2,4%. Минусует в феврале и сельское хозяйство – полпроцента к уровню февраля прошлого года и целых 11% по сравнению с январем этого года. Да и эти объемы не удается продавать: товары оседают на складах. Их запасы выросли – на 3,3% за февраль. В складах накопилось товаров более чем на 2 млрд долл. Что поразительно, лидеры по непродаваемости среди товаров уже на протяжении десятилетий почти одни и те же. Это одежда, ткани, некоторые виды электроники. В последние годы, когда правительство взяло курс на импортозамещение в фармацевтике, производители лекарств также присоединились к числу тех отраслей, которым нужны большие склады. Судя по статистике, население не разделяет устремления властей и не разметает белорусские лекарства. По информации наблюдателей, белорусы предпочитают выехать в соседние страны за тем препаратом, который им нужен.

Вчера со ссылкой на данные, обнародованные чиновниками Минфина во время годовой коллегии, сообщалось об угрожающем росте долгов региональных бюджетов. По данным министерства, на 1 января этот показатель достиг 5% ВВП. «Долг всех областных бюджетов, за исключением Брестской области, превышает порог экономической безопасности, установленный бюджетным законодательством (не более 80% объема доходов бюджета без учета субвенций и трансфертов)», – отмечается в профильном издании этого министерства. Например, не самая бедная Минская область должна в два раза больше, чем зарабатывает. Долги в большинстве своем образовались за счет оказания господдержки убыточным государственным предприятиям, чтобы те, в свою очередь, могли выплатить своим сотрудникам такую заработную плату, которую требует Лукашенко.

Напомним, что активизацию популистских устремлений белорусского правителя эксперты связывают с вероятностью проведения в Белоруссии президентских «выборов» уже в следующем году. Согласно законодательству, они должны пройти в 2020-м, однако тогда же должны состояться и парламентские «выборы», а две электоральные кампании в один год власти проводить не хотят. Эксперты отмечают, что у Лукашенко, находящегося у власти уже почти 24 года, практически не осталось аргументов, почему он должен продолжить этот срок, если экономика не развивается, а уровень жизни населения падает. Остается создавать видимость благополучия, не задумываясь о последствиях.