КНДР и Южная Корея начали переговоры о встрече на высшем уровне 29.03.2018, 7:44

Саммит с участием Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина должен пройти в апреле.

Представители КНДР и Южной Кореи в четверг, 29 марта, начали переговоры с целью подготовки саммита с участием правителей двух стран – Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, сообщает dw.com.

Встреча проходит в пограничной деревне Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, от КНДР - председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. В составе каждой из них - по три человека.

Саммит Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина назначен на конец апреля, в мае может состояться встреча Кима с президентом США Дональдом Трампом. Накануне стало известно, что Ким Чен Ын посетил Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

О возможности двустороннего саммита с КНДР заявляла и Япония, сейчас в Пхеньяне обсуждают этот вопрос, сообщает газета Asahi со ссылкой на собственные источники информации. По ее данным, Ким Чен Ын проинформировал об этом высокопоставленных чиновников Трудовой партии Кореи. Саммит Японии и Северной Кореи, по информации Asahi, может состояться в начале июня.

Японская сторона хочет провести саммит с участием Ким Чен Ына и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чтобы обсудить судьбу похищенных разведкой КНДР японских граждан, сообщало ранее агентство Reuters.