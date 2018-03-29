«Письма счастья» отправят тем, кто неправильно паркуется 1 29.03.2018, 7:52

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Количество «красных зон» с видеокамерами будут увеличивать.

В Гродно со вчерашнего дня работает «ПаркРайт». Это прибор, который автоматически фиксирует нарушения правил остановки и стоянки авто. Теперь водители, которые неправильно паркуются, будут получать «письма счастья».

В прибор внесли 7 зон контроля, которые находятся на улицах Горького, К. Маркса, БЛК и Пестрака. Количество «красных зон» будут увеличивать, сообщает Гродненская ГАИ.

Как работает система «ПаркРайт»?

Авто с установленным на нем прибором, проезжая мимо транспортного средства, водитель которого игнорирует ПДД, фиксирует на фото и видео нарушение и автоматически определяет регистрационный знак и координаты его местонахождения. Через 5 минут неправильно припаркованную машину прибор повторно фиксирует и автоматически сохраняет в базу данных нарушений. Оттуда информация поступает в центр обработки данных.

Автовладельцев за нарушение правил парковки, зафиксированного «ПаркРайтом», будут штрафовать на одну базовую величину. Собственнику грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины или прицепа придется выплатить три базовые величины.