Президент Сербии консультировался с Путиным по поводу Косово 3 29.03.2018, 7:58

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Фото: Anna News

Вучич заявил, что Сербия может полагаться на всестороннюю помощь Москвы.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к президенту России Владимиру Путину за советом в вопросе о том, как ему реагировать на всплеск напряженности вокруг Косово, сообщает «Голос Америки».

В сообщении администрации Вучича говорится, что он проинформировал Путина о «жестоком нападении» косовской полиции на высокопоставленного сербского чиновника, который был арестован и выдворен после того, как въехал в страну без официального разрешения.

Вучич спрашивал совета Путина, «поскольку совершенно ясно, что косовские албанцы пользуются широкой поддержкой многих западных стран за провозглашение своей независимости в одностороннем порядке» десять лет назад, говорится в сообщении.

В сообщении не указывается, дал ли Путин какие-то конкретные рекомендации, но позднее Вучич сообщил сербскому телеканалу, что Сербия может полагаться на «всестороннюю и чрезвычайно важную помощь со стороны Российской Федерации».

Телефонный разговор характеризует подход, которым пользуется Вучич, пытаясь добиться приема Сербии в Евросоюз в начале следующего десятилетия.

Работая с блоком, он также сохраняет прочные связи с Россией и отказывается признать независимость Косово, провозглашенную в 2008 году, почти через десять лет после того, как военные самолеты НАТО вынудили сербские войска покинуть Косово.