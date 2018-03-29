Белорус вез в Польшу средневековую копье 29.03.2018, 7:59

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Контрабанду нашли таможенники на переходе в Бобровниках.

Средневековый наконечник копья пытался нелегально ввезти в Польшу 54-летний гражданин Беларуси. Во время детального осмотра автомобиля Fiat под управлением белоруса, сотрудники польской таможни обнаружили скрытый в ящике с инструментами в багажнике металлический наконечник копья, сообщает сайт польской таможни.

Водитель признался, что пытался нелегально его перевезти. Против него начато административное дело, а артефакт изъят. По предварительным оценкам экспертов из Национального института наследия в Варшаве и Подляшского музея в Белостоке, наконечник копья является археологическим памятником и происходит из раннего средневековья. Подробная экспертиза артефакта, которая будет проводиться специалистами в рамках дела, определит его стоимость и происхождение.