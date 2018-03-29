Щеткина о «тунеядцах»: Игнорируют труд и ведут асоциальный образ жизни 47 29.03.2018, 8:09

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Марианна Щеткина

Местные власти получили инструкции о том, как применять декрет №1.

Обновленный документ по «тунеядцам» — декрет № 1 — должен «консолидировать усилия всех ветвей власти в работе по содействию занятости населения: от оказания помощи в трудоустройстве, переобучения до применения мер к лицам, которые игнорируют трудовую деятельность и ведут асоциальный образ жизни». Об этом заявила заместитель председателя «совета республики» Марианна Щеткина во время выездного расширенного заседания президиума «совета республики» в Могилеве, передает БелТА.

Ключевое место в исполнении требований декрета № 1 предопределено местным исполнительным и распорядительным органам и «советам депутатов» нового состава, считает Марианна Щеткина.

«Советы депутатов» должны быть инициативными и самостоятельными, добросовестно исполняющими свои обязанности. Необходимо активно взаимодействовать с «парламентом», исполнительной властью в интересах людей. Задача членов «совета республики» — не только реализовывать задачи, которые закреплены в нормативно-правовой базе, но и быть флагманами в развитии регионов. Вы должны быть в центре решения вопросов, высвечивать проблемные вопросы, обеспечивать их решение», — убеждена Марианна Щеткина.

По ее мнению, члены «совета республики» и «депутаты» местных «советов» должны «подключиться к широкомасштабной информационной работе по разъяснению возможностей, которые предоставляет декрет № 1».

«Депутатам» всех уровней предоставлено право войти в состав постоянно действующей комиссии по координации работы по реализации норм декрета № 1.

«Но это не значит, что исполнительная власть переложит всю ответственность на «депутатский» корпус. Задачи должны решать вместе, сообща. И мы прекрасно понимаем, что руководитель района вместе с руководителем «совета депутатов» отвечают за людей, их судьбы на конкретной территории», — обратила внимание заместитель председателя «совета республики».

Комиссии начнут свою деятельность в обновленном формате. Общая задача — это изучение практики работы и внесение при необходимости предложений по совершенствованию нормативной базы в данной сфере. В этих целях целесообразно задействовать потенциал «совет»а по взаимодействию органов местного самоуправления при «совете республики».

«Мы договорились, что в апреле-мае текущего года Министерством труда и социальной защиты во всех регионах будут проведены семинары, круглые столы, цель которых — обобщить предыдущий опыт работы комиссий, собрать примеры типичных ситуаций, выработать рекомендации для обновленных комиссий. И регионы должны работать под стратегическим руководством министерства», — считает она.

Должно быть налажено тесное межведомственное взаимодействие и подключены общественные объединения. «Недопустимо, чтобы реализация декрета легла только на плечи, например, отделов и управлений по труду, занятости и социальной защите. Это общее дело. По сути, председатели районных исполнительных комитетов должны организовать эту работу. Как будет организован сбор документов, какие изменения нужно внести сейчас в государственные программы, которые корректируются, — ответы на эти вопросы должны быть уже сегодня», — заметила Марианна Щеткина.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1.

Однако в документе не прописано, на кого из белорусов будет распространяться действие документа, а также список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Это предстоит к 1 апреля определить правительству.

Белорусы, которые подпадают под действие декрета № 1, вероятнее всего, будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу жилищно-коммунальные услуги. При этом о возмещении затрат на медицинскую помощь речь не идет, заявил ранее министр здравоохранения Валерий Малашко.