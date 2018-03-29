Как скажутся на шопинге белорусов новые таможенные лимиты ЕАЭС 4 29.03.2018, 8:14

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В ЕАЭС урезают нормы беспошлинного ввоза товаров из-за границы.

В странах ЕАЭС урезают лимиты на ввоз товаров из-за границы. Сегодня вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования». В документе говорится о снижении нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пишет tut.by.

Так, до конца 2018 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, еще смогут привозить товаров на 1500 евро и по весу до 50 килограммов.

С 2019 года нормы будут постепенно идти в сторону понижения. Так, уже в следующем году можно будет ввозить 50 килограммов товара, но на сумму не больше 1000 евро. В 2020-м — сумки туристов должны похудеть до 35 килограммов, а вещи в них подешеветь до 750 евро. В 2021 году привозить можно будет лишь 25 кило товаров не больше чем на 500 евро.

Если человек будет везти что-то сверх лимита, ему придется заплатить таможенную пошлину — 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний или более дорогой килограмм.

Таможенники напоминают, что все эти нормы не будут распространяться на неновые вещи, которые люди взяли с собой в дорогу.

Лимиты на алкоголь остаются такими же — не более 3 литров, включая пиво, на одного совершеннолетнего человека. Если везти больше, нужно заплатить 10 евро сверху за каждый лишний литр. А провозить больше 5 литров на одного человека вообще запрещено.

Сейчас верхнюю границу норм и беспошлинного ввоза товаров для физлиц, и лимиты на международные посылки устанавливает ЕЭК. Но страны, которые входят в ЕАЭС, могут снижать их на национальном уровне. Какие конкретно изменения ожидают белорусов?

— В связи со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и ряда решений ЕЭК нормативно-правовые акты Республики Беларусь также находятся на стадии разработки, — ответили журналистам в Государственном таможенном комитете. — Пока рано говорить, какие конкретно изменения и когда будут у нас. Все пять стран, которые входят в ЕАЭС, находятся на переходной стадии.

Напомним, белорусы, которые ездят за границу не чаще раза в три месяца, могут провезти товар для личного пользования весом до 50 кг и стоимостью не выше 1500 евро. А те, кто ездит чаще, — на 20 кг и 300 евро.