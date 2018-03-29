Трамп отправил в отставку еще одного министра 29.03.2018, 8:19

1,031

Дональд Трамп

Его место займет лечащий врач президента США.

К вечеру среды президент Трамп сообщил, что министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин подает в отставку. Глава Белого дома также добавил, что его место займет лечащий врач Дональда Трампа – доктор Ронни Джексон, сообщает «Голос Америки».

Некоторые официальные лица в Белом доме рассказали, на условиях анонимности, что Шулкин начал «выпадать из президентской обоймы» из-за постоянной неясности относительно его будущего. Также было сказано, что временным исполняющим обязанности главы ветеранского ведомства станет нынешний замминистра обороны – Роберт Уилки.

Ронни Джексон, контр-адмирал ВМС США в отставке, был назначен на должность президентского врача еще в администрации Джорджа Буша-младшего и наблюдает Дональда Трампа с момента его вступления в должность главы государства.

«Адмирал Джексон прекрасно подготовлен и имеет высокую квалификацию. Будучи военнослужащим, он своими глазами видел ту огромную жертву, которую приносят (стране) наши ветераны, и он глубоко сознает, в каком долгу перед ними наша великая страна», – сказал Дональд Трамп.

Он также добавил, что ценит работу, которую проделал Дэвид Шулкин в должности министра. «Он всегда оказывал поддержку ветеранам по всей стране, и я благодарен за его усилия», – сказано в заявлении главы Белого дома.

В то же время, Шулкин подвергался критике, включая доклад генерального инспектора министерства по делам ветеранов. В нем указаны полеты министра Шулкина в Данию и Лондон, на Уимблдонский турнир по теннису, и подчеркивается, что сам министр нарушил кодекс по этике, приняв в дар билеты на турнир, а его глава аппарата сделал ложные заявления, чтобы супруга Шулкина могла поехать с мужем за государственный счет.