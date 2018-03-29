Amazon заплатит миллиард долларов на создание конкурента «Игры престолов» 29.03.2018, 8:23

Сюжет будет куплен у китайского писателя-фантаста Лю Цысиня.

Компания Amazon намерена выделить один миллиард долларов на то, чтобы создать сериал, являющийся конкурентом «Игры престолов».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Vanity Fair.

Отмечается, что речь идет не о том, чтобы экранизировать вселенную «Властелина колец», стоимость которой оценивается в 500 миллионов долларов.

Издание отмечает, что Amazon ведет переговоры, которые связаны с адаптацией книжной серии писателя-фантаста из Китая Лю Цысиня. Ожидается, что всего будет три сезона.