закрыть
29 марта 2018, четверг, 10:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Amazon заплатит миллиард долларов на создание конкурента «Игры престолов»

  • 29.03.2018, 8:23

Сюжет будет куплен у китайского писателя-фантаста Лю Цысиня.

Компания Amazon намерена выделить один миллиард долларов на то, чтобы создать сериал, являющийся конкурентом «Игры престолов».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Vanity Fair.

Отмечается, что речь идет не о том, чтобы экранизировать вселенную «Властелина колец», стоимость которой оценивается в 500 миллионов долларов.

Издание отмечает, что Amazon ведет переговоры, которые связаны с адаптацией книжной серии писателя-фантаста из Китая Лю Цысиня. Ожидается, что всего будет три сезона.


популярное за неделю

Мнение

Сена жаваць і песні спяваць
Сена жаваць і песні спяваць Уладзiмiр Някляеў
Быть свободным или быть «послушным»
Быть свободным или быть «послушным» Максим Винярский
Танец с граблями
Танец с граблями Ирина Халип
Власти не хотят расставаться со своим корытом
Власти не хотят расставаться со своим корытом Леонид Кулаков