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Россельхознадзор вернул в Гомель шесть тонн котлет

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  • 29.03.2018, 8:59
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Груз следовал по дороге «Брянск-Гомель».

В ППУ «Красный Камень» на автодороге М-13 «Брянск-Гомель» 27 марта 2018 года запрещен ввоз в Российскую Федерацию полуфабрикатов «котлетное мясо говяжье замороженное» производства ОАО «Гомельский мясокомбинат», Республика Беларусь.

Груз общим весом более 6 тонн следовал в Московскую область и сопровождался ветеринарным сертификатом BY№ 03-00274734, выданным белорусской государственной ветеринарной службой 27.03.2018, сообщает pravda32.ru.

Однако специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям было установлено, что маркировочная этикетка, содержащая информацию о наименовании продукции, ее производителе и сроках годности, оказалась наклеена на упаковках с продукцией так, что упаковку можно вскрыть. Груз решено было вернуть отправителю.


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