Парламент Британии начал расследование русской коррупции в стране 1 29.03.2018, 9:40

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Великобритания будет бороться с «грязными» деньгами российских олигархов.

Комитет иностранных дел Палат общин начал расследование под названием "Российская коррупция в Британии". На первых слушаниях депутаты расспрашивали экспертов, сколько в Британии грязных денег из России, как они связаны с Путиным, и почему правительство так неохотно борется с ними, сообщает ВВС.

На первые слушания о "российской коррупции" депутаты пригласили исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, организатора "Клептократия-туров" - экскурсий к особнякам российских богачей в Лондоне - Романа Борисовича, директора Центра исследований финансовых преступлений и проблем безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Тома Китинга и трех британских журналистов, изучающих российскую тематику: Люка Хардинга, Оливера Буллоу и Джулиет Гарсайд.

"Я говорил примерно то же самое, что говорю в последние пять лет - и другие участники панели тоже. Мы очень редко имеем такой уровень дискуссии, но на самом деле ничего нового, в принципе, не было сказано. Остается только надеяться, что британский политический истеблишмент наконец-то что-то предпримет в отношении коррумпированных финансовых потоков, которые приходят из России", - сказал BBC соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, который получил в Британии политическое убежище от преследований в России.

"Поверю, когда увижу (дела)", - ответил Ашурков на вопрос BBC, серьезно ли, по его ощущениям, настроены британские политики.

О начале расследования комитет иностранных дел Палат общин объявил 26 марта, в разгар международного конфликта вокруг отравления в Британии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

"Это возмутительное покушение на британской земле справедливо осуждено парламентом, Европейским Союзом и нашими союзниками. Нам нужно всем вместе бороться с влиянием этого коррумпированного режима. Его больное место - это его карманы. Комитет иностранных дел изучит вопрос, как правительство может сделать так, чтобы Кремль больше не использовал нашу столицу в этих целях", - заявил председатель комитета Том Тугендхат.

Роман Борисович (слева) и Владимир Ашурков стали одними из первых приглашенных к участию в расследовании "российской коррупции"

Участники слушаний, однако, довольно скептически оценили готовность правительства бороться с "грязными" деньгами, в том числе деньгами из России.

"Надо честно признаться себе: за последние двадцать с лишним лет сюда были закачаны сотни миллиардов долларов, они - в системе, они инвестированы, и мы не собираемся их оттуда извлекать", - сказал Том Китинг, подчеркнув, что эти деньги - далеко не только из России, но и из Нигерии, Индии, Китая, Пакистана и множества других стран.

"У правоохранительных органов есть необходимые инструменты, но не хватает поддержки политиков в том, чтобы закрыть каналы для российских денег. Это не в интересах лондонского Сити", - поддержала Китинга финансовый корреспондент газеты "Гардиан" Джулиет Гарсайд.

Владимир Ашурков сказал, что, по его впечатлениям, правоохранительные органы отпугивает сложность доказывания преступного происхождения денег и перспектива тягаться в суде с лучшими адвокатами, услуги которых могут себе позволить иностранные миллиардеры, в том числе российские.

Взаимоисключающие устремления

Том Китинг добавил, что этим правоохранительным органам часто еще и не хватает экспертов, и они попросту не могут понять новейшие финансовые схемы, при помощи которых отмываются деньги.

На слушаниях прозвучала и мысль о том, что в Британии сталкиваются два стремления, две тенденции, обе из которых имеют полное право на жизнь, но при этом очень плохо совмещаются друг с другом: это стремление максимально облегчить ведение бизнеса и желание пресечь движение капитала, нажитого преступным путем.

Тем не менее, участники слушаний надеются, что накаляющиеся отношения с Россией заставят правительство что-то предпринять.

Парламентское расследование (inquiry) - это особая форма работы британского парламента. В ходе расследования депутаты Палаты общин проводят слушания, встречи на выезде, принимают письменные показания и вообще собирают максимум информации по конкретной теме. Такое расследование может длиться месяцы и годы и в итоге может - но не обязательно должно - отразиться в каких-то законодательных инициативах.