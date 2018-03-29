У «прецедента» после Дня Воли истерика 7 Николай Статкевич

29.03.2018, 9:46

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Николай Статкевич

Господа, вы хорошо подумали?

У «прецедента» после Дня Воли истерика. Грозится разгонять всех, кто соберется без его разрешения. За ним то же повторяет любитель ролевых игр в одежках палачей.

Наверное забыли, что стало с официальными первомайскими демонстрациями в Минске. В 90-х на них сгоняли десятки тысяч людей, которых вели из районов на официальный митинг на пл. Независимости.

А Народной Грамаде запрещали провести достойный праздник. Тогда мы отказались от своего несанкционированного мероприятия и стали группой приходить на официальное.

Помню, как по нашей команде – «Военнопленные, вы свободны!» - 60 тысяч согнанных властями людей одновременно разбегались в разные стороны. Только на асфальте оставалось огромное количество хитрозачесанных портретов.

Такое повторялось три года. Потом власти перестали проводить свои первомайские демонстрации в Минске.

Так вот, отвечаю на угрозы «разогнать и не позволять». Господа, вы хорошо подумали? А что, если мы послушаемся и пойдем на официальное мероприятие. 3 июля к месту парада. Со своими лозунгами и флагами. Что тогда? Будете отменять свои нелепые парады?

А хорошо бы - деньги сэкономятся, асфальт целее будет и мир не будет смеяться над крупнокалиберными стратегическими унитазами.

Николай Статкевич, «Фейсбук»