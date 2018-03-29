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Канадка сыграла в лотерею на совершеннолетие и обеспечила себя на всю жизнь

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  • 29.03.2018, 9:54

Девушка будет всю жизнь получать по тысяче канадских долларов каждую неделю.

Жительница Канады выиграла пожизненное обеспечение, купив лотерейный билет на свое совершеннолетие. Об этом сообщил новостной портал BBC News.

Шарли Лагарде (Charlie Lagarde) из провинции Квебек впервые купила себе бутылку шампанского и лотерейный билет со стирающимся слоем, чтобы отметить совершеннолетие.

Билет оказался выигрышным, и девушке предложили два варианта: забрать сразу один миллион канадских долларов или взамен получать тысячу канадских долларов каждую неделю до конца жизни.

Посоветовавшись с финансовым консультантом, Лагарде приняла решение получать по тысяче долларов в неделю, так как эта сумма не будет облагаться налогом. Лагарде призналась, что планирует потратить выигрыш на путешествия и образование. «Я хочу выучиться на фотографа. Моя мечта — снимать для журнала о путешествиях», — рассказала она.


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