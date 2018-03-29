«Оплатил дорогу и все равно виноват»: подводные камни от BelToll 29.03.2018, 9:59

Система платных дорог в Беларуси вызывает множество нареканий.

Нередко пользователи платных белорусских дорог пишут: «Оплатил проезд по платной дороге и все же попал на штраф», «Бортовое в машине было, но пришло нарушение». Однако оператор системы BelToll — ИООО «Капш Телематик Сервисиз» уверен: чаще всего перевозчики сами виноваты в том, что система видит в их авто нарушителя. Почему так происходит и как этого избежать, представители компании рассказали tut.by.

Система оплаты проезда по платным дорогам Беларуси BelToll начала действовать 1 августа 2013 года. Платить за проезд по белорусским дорогам должны водители легковушек, зарегистрированных за пределами ТС, водители грузовиков, автобусов и домов на колесах с технически допустимой общей массой более 3,5 т. Для водителей легковых автомобилей и микроавтобусов, зарегистрированных в Беларуси, России и Казахстане, проезд остался бесплатным. Уже в начале своей работы система платных дорог показала свою эффективность: только за первую половину 2014 год BelToll принесла в бюджет более 20 млн долларов.

В соответствии с госпрограммой по развитию и содержанию дорог в Беларуси на 2017−2020 годы количество платных дорог увеличится до 1786 километров.

Как говорят в ИООО «Капш Телематик Сервисиз», за первые три месяца работы системы оплаты проезда по платным дорогам было зафиксировано около 90 тысяч нарушений. Однако потом автомобилисты поняли, что наказание за нарушение требований придет неотвратимо, поэтому начали их выполнять. Сейчас количество нарушений снизилось в 25−30 раз.

Сегодня в системе BelToll используется почти 270 тысяч бортовых устройств.

Количество нарушений от числа транзакций в 2014 году составляло 0,18%, в 2015 — 0,12%, в 2016 — 0,08%, в 2017 — 0,07%, а за два месяца 2018 года — 0,05%.

80% нарушений совершается небелорусскими транспортными средствами.

— Наш почти пятилетний опыт работы показывает, что при формировании нарушения проезда по платным дорогам в 80−95% случаев виноват водитель. Об этом свидетельствуют разбирательства каждого случая, — говорит Александр Сидорович, член Дирекции, руководитель юридического отдела ИООО «Капш Телематик Сервисиз».

Бортовое устройство должно быть на лобовом стекле, а не в бардачке

Однако водители почти никогда не соглашаются с тем, что были виноваты. Например, в большинстве случаев они утверждают, что во время проезда под контрольной рамкой бортовое устройство находилось в кабине.

— По мнению водителей, этого вполне достаточно. Но они не берут в расчет, что прибор в соответствии с инструкцией должен быть установлен на лобовом стекле, при этом не быть перекрытым «дворниками», а не лежать, как это часто бывает, в бардачке или на полочке под кипой бумаг. В таких случаях нарушение, как правило, формируется из-за того, что бортовое устройство при проезде не обменялось данными с системой. Это значит, что прибор установлен в кабине с нарушениями или же его вовсе нет в машине.

Нередко при разбирательствах перевозчики хитрят, чтобы избежать ответственности, и говорят, что бортовое устройство было на стекле. Но у оператора есть все технические возможности проверить это.

— Фотокамера фиксирует проезд автомобиля по платному участку дороги во фронтальной и боковой проекции. На снимке хорошо видно, что находится на лобовом стекле и на приборной панели. Можно рассмотреть даже какие-то висюльки и игрушки, установленные перед рулем, а уж есть ли бортовое устройство на стекле, видно и подавно. Иногда доходит до смешного — мы видим, как водители берут бортовое в руку и, проезжая под рамкой, протягивают его вверх.

Проверяйте баланс счета, перед тем как выезжать на платную дорогу

Кроме того, оператор видит, когда перевозчик заключал контракт на оплату проезда по платным дорогам, в какое время и на какой станции он пополнял баланс, как и в каком размере списывались платежи.

Оказывается, среди пользователей платных дорог есть регулярные неплательщики, которые входят в топ нарушителей. Александр Сидорович отметил, что после исследования тех организаций, которые славятся оплатой проезда по дорогам в увеличенном размере, выясняется, что причины нарушений связаны с низкой производственной дисциплиной.

— Берут новых водителей или пересаживают их с локальных рейсов на автомобили, на которых установлены бортовые устройства. При этом не информируют и не проводят инструктаж с водителем по поводу системы BelToll. Что там за бортовое, они и знать не знают, не говоря уже о том, что надо проверять его работу, следить за сигналами, иметь под рукой номер телефона инфолинии.

53% пользователей платных дорог звонят на инфолинию ИООО «Капш Телематик Сервисиз» для того, чтобы узнать баланс своего лицевого счета. Большая часть остальных звонивших — водители, которые находятся на дороге и столкнулись с проблемой.

Но организациям, кроме заключения договора и подключения бортового устройства, нужно проводить с водителями занятия и рассказывать, как этими приборами пользоваться.

— Иногда в компаниях не отслеживают баланс и не контролируют деньги на счете, с которого списывается оплата за пользование платными дорогами. Были случаи, когда деньги на счет переводили перед концом рабочего дня и они не успевали прийти, потом машина выходит в рейс, проезжает под рамкой — вот вам и нарушение.

Если у машины поменялись номера, но об этом не сообщили, будет штраф

Бывает, что на автомобиле меняется регистрационный знак (а он привязывается к номеру бортового устройства), при этом руководители транспортных подразделений предприятия забывают внести информацию об этих изменениях в договор пользования платной дорогой — нарушение в таком случае также будет зафиксировано.

Транспортная инспекция выставляет акт о нарушении предприятию, за которым числится автомобиль-нарушитель, а они в свою очередь взыскивают ущерб с работника. Специалистов ИООО «Капш Телематик Сервисиз» в таком случае привлекают в качестве экспертов: если дело доходит до суда, то они рассказывают все обстоятельства правонарушения, комментируют, правильно ли поступил водитель, мог ли он что-нибудь предпринять в данной ситуации. Кстати, решения судов не всегда принимаются в пользу работодателя.

С момента запуска системы в судах рассматривались 167 заявлений от пользователей платных дорог, с которых взыскали оплату за пользование платными дорогами в увеличенном размере и которые считали эти действия неправомерными. Основная масса истцов — это государственные и частные компании (кстати, не только белорусские), имеющие свой транспорт.

«Не услышал, как запищало бортовое, и понес его в руках показать рамке повторно»

— Мы всегда готовы встречаться в автомобилистами, чтобы выяснить, почему сформировалось нарушение. Кстати, часть их отменяется. Однако некоторые пользователи предпочитают решать вопросы в суде. Многие из дел останавливались после первого заседания. Некоторая их часть продолжала обжаловать решения суда первой инстанции, есть дела, которые доходили и до Верховного Суда. Из всех рассматриваемых дел только два судебных решения были приняты в пользу заявителей исков.

Первое решение в пользу заявителя было принято еще в самом начале действия системы.

— Тогда дорожный знак «Платная дорога» был повален ветром и был восстановлен через некоторое время. Инцидент был зафиксирован дорожными службами. На этом участке дороги система сняла деньги с пользователя (это был лесовоз), но перевозчик с этим не согласился, и хоть ездил он по этой дороге не первый раз, утверждал, что не знал о том, что дорога здесь платная. Суд посчитал, что плату за проезд по дороге в то время, когда был повален знак, перевозчику надо вернуть.

Второй случай, когда суд принял сторону истца, и вовсе можно считать анекдотичным: водитель грузовика из России проехал под рамкой, однако не услышал сигнал, который издает бортовое устройство, проезжая под системой. Мужчина остановил машину, снял бортовое устройство и в руках понес «показывать» его рамке повторно. В результате система дважды списала деньги с этого авто. Через суд деньги за второе перемещение перевозчику вернули.

— Не надо полагаться только на свое предприятие, ведь в конечном счете водитель несет ответственность не только за техническое состояние автомобиля, предрейсовый осмотр, соблюдение ПДД, а еще и за пользование дорогами. В этом случае водитель должен защищать себя и сам. Как? Да просто заедьте на любой пункт обслуживания и возьмите памятку BelToll и инструкцию к бортовому устройству. Не поленитесь, прочитайте эти пять страниц текст — эти знания подстрахуют вас в случае непредвиденной ситуации на дороге, связанной с оплатой проезда, — резюмирует Александр Сидорович.