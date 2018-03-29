«Мою квартиру в новостройке вскрыли неизвестные и водили по ней экскурсии для покупателей» 29.03.2018, 10:14

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Вывести «продавца» на чистую воду удалось благодаря бдительности соседей.

Жизнь новосела полна сюрпризов. Зная наше качество строительства, в первые месяцы после сдачи дома можно смело ожидать несколько потопов, регулярные поломки лифта и отключение электричества по непонятным причинам, пишет onliner.by.

Но то, что произошло с минчанином Дмитрием, не лезет ни в какие ворота. Его честно и законно приобретенная квартира, на которую есть все правоустанавливающие документы, на прошлой неделе стала «полигоном» то ли для мошенников, то ли для случайно заблудших душ.

Двухкомнатную квартиру в жилом комплексе на Ложинской, 20 мужчина приобрел еще в минувшем декабре. Документы в Минском городском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру оформил чуть позже: свидетельство и техпаспорт получил на руки в феврале 2018-го.

— Дом построили еще в прошлом году, — рассказывает Дмитрий. — Но я не был дольщиком, приобретал сразу готовое жилье напрямую у застройщика. Заключал обычный договор купли-продажи: никаких тебе залогов, соглашений о намерениях или трехсторонних сделок. Все стандартно.

Планировал уже браться за ремонт, как вдруг супруге на глаза попало объявление о продаже пентхауса в этом же доме. Подобных предложений на момент заключения нашей сделки просто-напросто не было. Поэтому решили с женой продать свою 73-метровую квартиру, добавить недостающие до встречного варианта деньги и купить более просторное жилье в этом же доме.

Дмитрий выставил объявление о продаже недавно приобретенной квартиры на нескольких сайтах. Начались звонки и активные просмотры. Как вспоминает мужчина, человек десять точно приходили и оценивали его жилье. Но позже кампанию по продаже квартиры пришлось свернуть: условия покупки встречного варианта существенно изменились, и вся затея уже не казалась такой интересной.

— Мы отказались от идеи продажи и перестали назначать просмотры, — продолжает разговор минчанин. — Через некоторое время стали автоматически удаляться и объявления на сайтах, так как мы не поднимали их. Все это время квартира стояла закрытой и нетронутой. И вот в прошлый четверг мне звонит ближайший сосед по площадке: мол, твою дверь взломали и по квартире ходили непонятные люди.

Я сначала не поверил, думал, что это шутка. А сосед продолжает: приходила целая «делегация», которая на вопрос о том, почему они вскрывают чужую дверь, сказали, что они подрядчики, которые обладают правами на эту «двушку» и поэтому показывают ее покупателям. Сосед сказал покупательнице, что эта квартира находится в собственности у человека по имени Дмитрий. А она беззаботно ответила: «Не знаю никого по именам, но надеюсь, что мы скоро станем соседями». И экскурсия продолжилась — непонятные люди рассказывали женщине, где спальня, где кухня и так далее.

Когда я положил трубку, увидел, что часом ранее, как раз когда все происходило, сосед звонил мне и писал сообщения в Viber. Но так как я болел и в это время спал с температурой, то попросту не слышал этого. Я сразу же собрался и поехал на Ложинскую. И действительно, дверь в мою квартиру, на которую есть все правоустанавливающие документы, оказалась взломана, раскурочена в трех или четырех местах. Из жилья ничего не пропало, так как и пропадать там нечему: голые стены. Но сам факт просто возмутителен! Естественно, я вызвал милицию. Приехала опергруппа, криминалисты сняли отпечатки пальцев. Насколько мне известно, сейчас возбуждено уголовное дело.

Минчанин стал прокручивать в голове события недавнего прошлого и вспомнил, что в одном из объявлений мог оставить не затертым номер своей квартиры. А это хорошая подсказка для мошенников, которые могут вздумать нагреть руки на «продаже» чужой квартиры. Также Дмитрий позвонил застройщику и в агентство по госрегистрации, чтобы уточнить ситуацию, — и там, и там ответили, что все в полном порядке. Застройщик дополнительно уточнил, что эта квартира подрядчикам никогда не передавалась.

— Понятно, что в моем случае не может идти речи о двойных продажах или чем-то подобном: документы на руках, и все чисто. Но я хочу предупредить людей, которые могут попасться на удочку непонятных дельцов, которые не имеют никакого отношения к моей квартире. Вдруг, зная, что «двушка» в новостройке продается и стоит пустой, кто-то мог попытаться ее на словах «продать» и получить залог (или даже больше). Все помнят случаи, когда мошенники снимали жилье на сутки, а потом пересдавали и продавали его. Может, тут захотели провернуть то же самое?

Поэтому я хочу предостеречь всех: будьте бдительными, не отдавайте деньги, если не увидели документы и настоящего собственника. А моим имуществом, кроме меня, распоряжаться никто не может, — подчеркивал минчанин.

Не прошло и недели с момента вскрытия квартиры, как ситуация прояснилась. Вывести «продавца» на чистую воду удалось благодаря бдительности соседей, которые читают объявления и сопоставляют данные. Один из них, узнав о злоключениях Дмитрия, вспомнил, что как-то видел на окне соседнего подъезда объявление о продаже двухкомнатной квартиры подрядчиком. Сосед позвонил по указанному телефону, уточнил номер квартиры, а все остальное (в том числе и визит оперативников) было уже делом техники.

— На утро 28 марта было запланировано задержание в моей квартире, но продавец в назначенное время не отвечал на звонки. Казалось, что все уже сорвалось, но нет, ближе к полудню он вышел на связь и приехал. Как раз в это время я был недалеко от Уручья, поэтому принял участие в операции. К дому подъехал крепкий мужчина лет сорока, представился Виктором. Пригласил нас с оперативниками, которые были одеты в гражданское, на осмотр квартиры. Пока ехали в лифте, он расписывал, какой это хороший дом и благополучный район. В общем, действовал, как обычный продавец.

Вместе мы поднялись на этаж. Тут у Виктора случился небольшой ступор: я, чтобы не оставлять квартиру открытой, поменял входную дверь. Это удивило его, но оперативник спас ситуацию, сказав, что взял ключи у застройщика, поэтому мы можем войти. Зашли, начали осматривать комнаты, и тут оперативники спросили, есть ли у продавца документы на квартиру. Он ответил, что они, конечно, есть, но не показал: мол, не с собой. Тогда правоохранители достали свои удостоверения…

И что же выяснилось? Этот человек рассказал, что является директором и учредителем подрядной организации и от лица своей компании строил в жилом комплексе две квартиры, в том числе мою. И теперь, мол, на полном праве продает свою недвижимость. Но я-то знаю, что на момент покупки мной квартира была чистая и проверена в агентстве по госрегистрации. Пока оперативники не стали его задерживать, а к вечеру мужчина обещал предоставить доказательства своей правоты.

Узнав все эти обстоятельства, я оперативно связался с застройщиком. Представители застройщика пояснили мне, что договор долевого строительства с этим юрлицом был расторгнут еще в августе прошло года по причине невнесения денежных средств. Более того, на договоре о расторжении есть личная подпись директора и печать компании, поэтому утверждения Виктора о том, что он не знал, что квартира не принадлежит его фирме, не выдерживают никакой критики. Подтверждающие документы о расторжении договора менеджеры застройщика сбросили мне в Viber, поэтому сомнений нет. По сути, мы имеем факт попытки продажи человеком квартиры, которая не принадлежит ни ему, ни его фирме.

Вопрос: каким образом мог продавать чужую недвижимость подрядчик, поставивший подпись и печать на документах о расторжении договора долевого строительства, средства по которому им не вносились? Хорошо, что сейчас покупателями выступили оперативники, а не простые люди, которые, возможно, поторопились бы внести предоплату, — отмечает Дмитрий.

Дмитрий благодарит своих бдительных соседей, с помощью которых в рекордно короткие сроки удалось установить лиц, взломавших дверь квартиры, и пресечь попытки продажи чужой недвижимости. Минчанин также отмечает слаженные и оперативные действия сотрудников уголовного розыска. А всем покупателям жилья еще раз напоминает: совершая любые сделки с недвижимостью, будьте бдительны и убедитесь, что имеете дело действительно с владельцем, у которого есть все документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.