Матери - Шуневичу: Как ходить по улицам, чтобы милиция не поставила на колени? 7 29.03.2018, 10:14

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Игорь Шуневич

Женщины говорят, что им страшно за своих детей.

Матери Бреста и Брестского района обратились к министру внутренних дел Игорю Шуневичу с просьбой объяснить и дать правовую оценку действиям сотрудников милиции, которые 25 марта в центре Бресте задержали 14-летнего подростка. Под обращением подписались 26 женщин, пишет «Брестская Газета».

Они просят ответить на ряд вопросов, среди которых за что и почему ребенок был задержан в такой грубой форме, почему это происходило на глазах у прохожих, почему сотрудники милиции отпихнули отца, который был рядом?

Женщины говорят, что им страшно за своих детей, они боятся, что, отпуская их гулять по городу в воскресный день, они «встретят сотрудников милиции и те станут крутить им руки, применяя разнообразные болевые приемы».

«Просим нам это разъяснить, дабы предупредить своих детей – как можно и нужно ходить по улицам города Бреста, чтобы не быть поставленным на колени сотрудниками милиции?» — обращаются к министру матери.

Напомним, 14-летний подросток был задержан сотрудниками милиции после акции кормления голубей в Бресте 25 марта. Позже УВД Брестского облисполкома сообщило, что парня остановили для проверки документов, так как на площади он был в темных очках и балаклаве. Мальчик отказался разговаривать с милицией без присутствия законных представителей и был задержан, несмотря на то что на месте появился его отец.

Проверку правомерности действий сотрудников милиции проводит Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.