За длинным злотым: как иностранцы развивают экономику Польши 29.03.2018, 10:33

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По разным оценкам, в Польше до 2 миллионов иностранцев с Востока.

Объявления о легальной работе в Польше сегодня можно встретить в любом украинском городе - на фонарных столбах в Киеве и в поликлиниках Хмельницкого, в паспортных столах Житомира и в вагонах харьковского метро, пишет ВВС.

Украинцы едут за западную границу десятками и сотнями тысяч.

Сколько их работает в Польше сегодня, сказать точно не может никто. Оценки правительств и экспертов из обеих стран разнятся от 900 тысяч до двух миллионов человек, но в любом случае, как соглашаются в Киеве и в Варшаве, это количество постоянно растет.

Украинские гастарбайтеры стали одним из самых важных факторов влияния на польскую экономику. Тем временем Украина начинает испытывать на себе первые пагубные последствия массового выезда своих граждан за западную границу.

"Ищу украинцев"

В Польше, по разным данным, работают от 900 тыс. до 2 млн украинцев.

"Единственное, что меня не устраивает в украинцах, - это то, что с ними нормально выпить нельзя", - улыбаясь, говорит пан Сильвестр, проходя мимо группы мужчин в испачканных мазутом робах.

Те громко смеются и по-польски, но с явным акцентом приглашают своего работодателя приехать как-нибудь в Украину: там, мол, на эту тему поговорим.

Сильвестр Лех - основатель и владелец предприятия по переработке вторсырья в Жмигроде, шеститысячном городке на юго-западе Польши.

"Утилизация отслуживших свое автомобилей, сортировка бытового мусора, пластик, картон, стекло - я занимаюсь абсолютно всеми отходами вашего домохозяйства", - объясняет он.

Соответственно, работа на его предприятии есть разная. И для более квалифицированных работников - сварщиков, крановщиков или слесарей, и для людей без каких-либо образования и квалификации - на сортировке отходов, на мусорных полигонах.

Сегодня украинцы составляют примерно четверть работников пана Сильвестра.

"Но сейчас зима, работы относительно мало. А вот летом работы у нас будет невпроворот. Вот тогда мне украинцы очень понадобятся", - говорит он. И тут же спрашивает, нет ли у меня знакомых, желающих приехать к нему поработать: "белая" зарплата, бесплатное жилье, медстраховка.

Пол, возраст, образование, знание языка не обязательны, продолжает он. Работа найдется для всех, было бы желание.

Закрыть дыры

Маленький Жмигрод можно считать зеркалом польской экономики: во всяком случае причины для массового трудоустройства украинцев одинаковы всюду.

В Польше сейчас рекордно низкий уровень безработицы. Польская экономика образцово прошла мировой финансовый кризис и продолжает расти.

По оценкам местных кадровых агентств, сегодня на рынке труда более ста тысяч вакансий. Чтобы сохранить нынешние темпы роста в ближайшие десятилетия, Польше понадобятся три, а то и пять миллионов работников.

А взять их будет негде, уже сейчас бьют тревогу местные эксперты. Причем не только из-за демографической ямы, в которую входит польское общество, - это общая беда европейских стран.

Ключевой фактор образования дыр на местном рынке труда - это трудовая эмиграция в Западную Европу.

Статистика свидетельствует: за пределами Польши - прежде всего в Великобритании, Германии и Голландии - проживают более 2,5 млн поляков. При этом после вступления страны в ЕС эмигрировали в основном молодые, трудоспособные люди, которые в ближайшее время возвращаться на родину не планируют.

Да и те, кто остались, зачастую всерьез рассматривают возможность эмиграции. Согласно опросу, проведенному группой Paylab, в феврале 2017 года 47% поляков были готовы выехать работать на Запад. А средняя польская зарплата до сих пор на треть меньше средней зарплаты по ЕС.

В этой ситуации стоит ли удивляться, что взоры польских работодателей обратились на восток?

А на спрос появилось и предложение.

Безвизовый режим

Статистика украинского Нацбанка сообщает, что если еще три года назад на заработки в Польшу ездили в основном жители Западной Украины, то сейчас значительную часть трудовых мигрантов составляют жители востока страны.

За последние несколько лет по всей стране появились десятки кадровых агентств, специализирующихся на помощи украинцам в трудоустройстве в Польше.

Андрей - директор одного из таких агентств в Хмельницком, 250-тысячнм городе в центральной части Украины. Его агентство вполне типично - небольшое помещение в центре города, из сотрудников - сам директор, его помощник и две девушки-оператора на телефонах.

"На этот рынок мы зашли в начале 2014-го, когда начал расти спрос на такого типа услуги", - говорит Андрей. Именно тогда, после аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе, украинская экономика подверглась тяжелому удару, курс гривны к доллару обвалился, и уровень жизни миллионов украинских семей стремительно упал.

Параллельно украинцы стали менее охотно ездить на заработки в Россию - частично по политическим причинам, частично из-за начавшихся там экономических проблем.

Тем более что выехать на работу в Польшу на полгода уже тогда было совсем несложно с формальной точки зрения. Потенциальный гастарбайтер - сам или с помощью такого агентства, как у Андрея, - находил согласного принять его работодателя, тот высылал ему приглашение, а оно являлось основанием для открытия полугодичной рабочей визы.

Новый всплеск спроса на работу в Польше начался летом прошлого года. Привела к этому отмена визового режима с ЕС, которую нынешняя украинская власть называет одним из своих самых заметных достижений.

Польша оперативно еще больше упростила свое трудовое законодательство: с недавних пор для того, чтобы легально устроиться на краткосрочную работу, украинцам не нужно получать специальную рабочую визу.

"Любой человек, въехавший в Польшу по биометрическому паспорту, получив формальное подтверждение от работодателя, может легально работать здесь на протяжении трех месяцев - ровно столько, сколько позволяет ему пребывать на территории Польши безвизовый режим. Потом три месяца они должны провести на территории Украины и снова могут выезжать на три месяца на работу", - объясняет Андрей.

На деле это привело к тому, что десятки тысяч украинцев, которые раньше и не задумывались о поездках на запад, оформили себе безвизовые паспорта и перешли на режим "три месяца работа - три месяца дома".

54 часа

Одну из них, Валентину, мы встречаем на хмельницком автовокзале. Отсюда автобусы в Польшу отходят один за другим: только за последний год появилось три десятка новых автобусных маршрутов к западным соседям, проходящих через Хмельницкий, находящийся в 350 км от границы.

Едва ли не больше пассажиров, поговаривают тут, берут на себя нелегальные перевозчики, курсирующие практически из каждого райцентра: набил микроавтобус людьми и поехал - дешево и сердито.

Валентина выезжает в Польшу на легальном автобусе, по такой же легальной безвизовой схеме.

"Надо ехать на заработки, иначе не проживешь", - говорит Валентина

Ее история во многом типична: работала в стоматологической поликлинике на автоклаве (аппарат для нагрева, в котором стерилизуют медицинские инструменты), зарабатывала 2700 гривен (примерно 100 долларов) в месяц.

"Ну как на такую зарплату проживешь? А тут еще муж вернулся из АТО, и так сложились обстоятельства, что нужно ехать на заработки, потому что иначе просто не выжить", - скупо рассказывает она свою историю.

Работу нашла по сарафанному радио. На окраине Варшавы уборщицей офисных помещений работала знакомая знакомых. Срок ее легального пребывания в Польше подходил к концу, и она искала кого-то, кто бы поработал вместо нее, пока она опять не приедет на насиженное место. Валентина согласилась, и теперь едет на трехмесячную вахту уже во второй раз.

"Работаю по ночам, практически без выходных. Но получается примерно 2500 злотых в месяц. Вот и посчитайте, сколько бы мне пришлось на эти деньги здесь работать", - говорит Валентина.

Низкоквалифицированные работы в Польше оплачиваются, как правило, почасово. Поэтому гастарбайтеры, выезжающие на работу на несколько месяцев, зачастую заинтересованы в работе сверхурочно, в ночные часы, в выходные и праздники.

Согласно официальной статистике Национального банка Польши, рабочая неделя трудового мигранта из Украины в среднем составляет 54 часа.

Бывалые гастарбайтеры рассказывают, что во время таких заездов сильно ограничивают себя в спиртном: после обильных возлияний выдержать 10-12-часовой рабочий день, во время которого отлынивать не удастся, очень сложно. Поэтому работников пана Сильвестра из Жмигрода, которые отказываются от совместного застолья со своим работодателем, можно понять.

От стройки до "Макдональдса"

До недавнего времени абсолютное большинство украинцев в Польше работало на низкоквалифицированных работах в промышленном и строительном секторах.

"Большинство вакансий - это предложения работы, не требующей никаких особых навыков. Фасовка, упаковка, сортировка - простая работа, выполнять которую человека можно научить за два-три дня. Есть стабильный спрос на любые строительные специальности - от заливки фундамента до отделочных работ, на сварщиков, дорожников, водителей-дальнобойщиков", - говорит Андрей из хмельницкого кадрового агентства.

Еще одна возможность для украинских гастарбайтеров - сезонные работы в сельском хозяйстве. Некоторые фермеры откровенно признаются местным СМИ: не представляют себе, как проходил бы сбор урожая без украинцев.

Во вроцлавском "Макдональдсе" не представляют работы заведения без украинцев

Однако эксперты, да и простые поляки, замечают: в последнее время украинцы все чаще проникают в польскую сферу услуг.

Украинцы составляют заметную часть водителей сервиса Uber в польских городах, причем нередко на одном автомобиле посменно работают сразу несколько человек. Гастарбайтеры с востока все чаще устраиваются на работу в бары и рестораны, супермаркеты, салоны красоты.

Варшавское бюро компании McDonald's даже учредило специальный отдел, который занимается исключительно сотрудниками из Украины - устраивает для них тренинги, помогает с продлением визы, переводит анкеты для соискателей и контракты сотрудников на украинский язык.

Больше трех тысяч украинцев на протяжении последних лет открыли в Польше собственные фирмы. Самого разного профиля - от кадровых агентств, помогающих польским работодателям находить работников с востока, до IT-стартапов, от авторемонтных мастерских до ресторанов и кафе.

К примеру, в мае 2016 года официальный сертификат самой маленькой кофейни в Польше получила кофейня Dobro&Dobro, открытая в центре Варшавы выходцами из Хмельницкого Олегом и Ириной Яровыми.

"Сначала мы даже не думали о каких-то рекордах: просто нашли помещение и решили на шести квадратных метрах развернуть нашу идею: чтобы в мире было больше добра. А уже потом наши клиенты начали шутить: у вас, мол, не кофейня, а банкомат", - смеется Олег.

Обречены на украинцев

Польские СМИ и эксперты отмечают: роль украинцев в местной экономике становится все более важной.

Влиятельное варшавское издание Gazeta Рrawna в феврале этого года поместило сборный образ украинцев на второе место в своем рейтинге 50 самых влиятельных людей польской экономики - сразу после премьера Матеуша Моравецкого и выше, чем президента Анджея Дуду.

А депутат польского Сейма, бывший министр труда и социальной политики Владислав Косиняк-Камыш оценивает значение украинцев для своей страны крайне высоко. "Если бы не работники из Украины, польский рынок и экономика сегодня бы остановились", - заявил он экономическому порталу WNP.pl.

Польские эксперты сейчас спорят главным образом о том, как привлечь в страну более квалифицированную рабочую силу с Украины и как удержать украинских гастарбайтеров от переезда в более богатые страны Западной Европы, когда они вслед за Польшей либерализуют свое трудовое законодательство.

Союз предпринимателей и работодателей Польши подготовил отчет, в котором содержится радикальный ответ на эти вопросы, а именно: как можно скорее легализовать всех пребывающих на территории страны украинцев.

"Польша срочно нуждается в желающих работать, легко ассимилирующихся иммигрантах. Как следует из всевозможных предпосылок, такими иммигрантами являются украинцы. Следовательно, нужно сделать все, чтобы использовать этот уникальный шанс и удержать их Польше навсегда, пока такую возможность не предложит им кто-то другой", - говорится в отчете, подготовленном еще до введения безвизового режима в 2016 году.

"Мы их теряем"

В последнее время масштабы трудовой миграции украинцев за западную границу всерьез обеспокоили Киев.

"Такая массовая эмиграция - это угроза для украинского государства, для украинской экономики, - говорит Би-би-си вице-премьер Украины Павел Розенко. - Уже сегодня работодатели говорят о недостатке квалифицированных представителей рабочих профессий. Бывает, что именно из-за недостатка кадров они лишены возможности развивать свои предприятия".

Статистика Национального банка Украины фиксирует: за последние два года миграция привела к сокращению в стране количества рабочей силы на 5-8%, причем выезжают в первую очередь самые продуктивные граждане.

"Значительное количество - около 70% - это мужчины. В возрастном разрезе около 35% - это мигранты до 30 лет, и это стало тенденцией. Еще несколько лет назад численность молодых мигрантов была значительно ниже", - заявил агентству РАР директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

И если в Киеве, который в плане уровня жизни выгодно отличается от украинской провинции, проблема трудовой миграции стоит не так остро, то в областных и районных центрах страны ситуация близка к кризисной, говорят на местах.

"Мы очень быстрыми темпами теряем квалифицированную рабочую силу. Сегодня найти молодого квалифицированного дорожника, сантехника, строителя фактически невозможно, потому что люди, закончив ПТУ, вуз, преимущественно эмигрируют. Частный бизнес в последние год-полтора тоже жалуется на отток рабочей силы", - рассказывает мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Хмельницкий уже ощущает последствия массового выезда украинцев за границу

Отдельный повод для беспокойства, продолжает градоначальник, - это массовый отъезд за западную границу хмельницких медсестер.

"Заходишь в поликлинику, и первое, что видишь, еще перед расписанием работы: объявление о наборе медсестер для работы в Польше. Ну, куда это годится?" - кипятится он.

Вслед за квалифицированной рабочей силой, говорит мэр, вымывается и неквалифицированная. Один из инвесторов, желающий открыть в Хмельницком швейное производство, будучи не в состоянии найти в городе и области 200 швей, всерьез раздумывает об импорте работников из Вьетнама.

Городские власти пытаются поднимать зарплаты в коммунальной сфере, обеспечивать молодых специалистов жильем, даже социальную рекламу против эмиграции размещали, но эти усилия - капля в море, и Украина, по словам Симчишина, нуждается в комплексной общенациональной программе, способной остановить массовый выезд граждан за границу.

Другое дело, что ключевым элементом этой программы должно стать существенное повышение зарплат в Украине.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко даже подсчитал: увеличение средней зарплаты до 16 тысяч гривен (около 34 тысяч рублей) даст возможность удерживать людей в стране.

Но денег на это ни у государства, ни у частного бизнеса, судя по всему, нет.

"За последние полтора года размер минимальной зарплаты в Украине вырос больше чем в два раза и сегодня составляет 3723 гривны (около 7600 рублей)", - говорит вице-премьер Павел Розенко.

За минимальной подтягивается и средняя зарплата: согласно данным украинского Госстата, ее размер в декабре прошлого года составлял 8,8 тысяч гривен (около 18 тысяч рублей).

Розенко сетует: неплохо было бы, если бы вслед за государством решения о повышении зарплаты принимали и частные компании, тоже вроде как заинтересованные в том, чтобы удержать в стране рабочую силу.

"Государство делает максимум в пределах имеющихся в его распоряжении ресурсов. Но, нравится это кому-то или нет, война в Украине продолжается, и значительную часть государственного бюджета, которую в мирное время можно было бы направить на инвестиции, на развитие, мы сегодня вынуждены направлять на повышение обороноспособности, на развитие Вооруженных сил", - констатирует Павел Розенко.

А пока, прогнозируют в Нацбанке Украины, на протяжении ближайших двух-трех лет количество желающих выехать за границу на работу снижаться не будет.

С этими оценками согласны в Варшаве. В ноябре прошлого года заместитель директора департамента экономического анализа Национального банка Польши Яцек Котловский заявил, что на протяжении ближайших лет в Польшу ежегодно будут прибывать по 200-300 тысяч украинских трудовых мигрантов.

А Моника Банысь из кадрового агентства Personnel Service констатирует: польский рынок труда без проблем сможет переварить четыре миллиона украинцев, а до этой цифры еще далеко.