Брестчанин пробежал 100 километров к 100-летию БНР 29.03.2018, 10:35

Денис Жук четыре дня подряд пробегал по 25 километров.

«Я просто не мог пройти мимо этого знаменательного события», - рассказал «Брестской газете» Денис Жук.

Денис — уроженец Бреста, сейчас он учится на истфаке в Белорусском государственном университете. По словам молодого человека, для него огромное значение имеют памятные даты и отношение людей к ним. «Создание БНР стало тем зернышком, которое впоследствии принесло огромные плоды нашей десятимиллионной белорусской нации», — пояснил Денис. К 100-летию БНР молодой человек решил четыре дня подряд пробегать по 25 километров.

Денис рассказал, что занимается бегом с 16 лет. Он много раз бросал, но снова возвращался к бегу, когда на улице становилось тепло. К тому, чтобы пробежать 100 километров, готовился. «В основном упражнялся десятикилометровыми дистанциями, но 25 километров для меня были неизведанной вершиной. И вот я поднялся на нее. Естественно, сначала тобой движет идея, усталость не ощущаешь, но со временем она дает о себе знать. К тому же учебу и обязанности старосты группы никто не отменял — приходилось совмещать эти две тяжело совместимые вещи», — рассказал Денис.

Первый день пробега, по его словам, прошел легко. Он преодолел 25 километров за два часа и собрал «кучу лайков в инстаграме», друзья оставляли сообщения в поддержку. Многие преподаватели тоже поддержали идею Дениса и интересовались его успехами, рассказал молодой человек.

«На следующее утро я понял, что ноги объявляют автономию и никуда бежать не собираются», — признался Денис. Продолжить, по его словам, помогла вера, что его призыв услышат, «что где-то люди обсуждают мой сегодняшний забег, пусть и в разных красках. Тем не менее первостепенная задача выполнена — я сумел привлечь внимание» к 100-летию БНР.

Финальную часть дистанции Денис преодолел в Бресте. «Я понял, что способен совершать на первый взгляд неосуществимые вещи, — сказал он. — Это дает мне ту самую искорку, что помогает мне просыпаться каждый день с запалом в сердце и желанием менять этот мир».