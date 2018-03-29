Архитектор белорусской церкви в Лондоне создаст мемориал в центре Брюсселя 29.03.2018, 10:52

Архитектора Цзывай Со вдохновил белорусский мемориал «Хатынь».

Британский архитектор Цзывай Со, который спроектировал белорусскую деревянную церковь в Лондоне, станет автором Общеевропейского мемориала жертвам тоталитаризма в Брюсселе, пишет tut.by.

Участвовать в конкурсе — разработать проект Общеевропейского мемориала жертвам тоталитаризма — архитектора пригласила Платформа европейской памяти и совести.

— Им очень понравилась белорусская мемориальная часовня в Лондоне, — рассказывает Цзывай Со.

28 марта стало известно, что конкурс выиграл именно его проект с названием «Эхо вовремя».

Над ним Цзывай Со работал 9 месяцев — с апреля 2017-го по январь 2018-го. Концепцию архитектор описывает кратко: собрать письма жертв тоталитаризма и позволить им самим рассказывать свои истории, без вмешательства дизайнера.

— Мы просто разослали обращение по всему миру с описанием нашего намерения. В течение нескольких недель мы получили почти 40 тысяч писем на разных языках из разных стран. Их было столько, что хватило бы дважды покрыть площадь Жана Рея, где будет располагаться мемориал.

Среди сотен аутентичных писем, которые появятся на площади, будет и письмо на русском языке. Оно принадлежит белорусскому другу архитектора Алесю Чайчицу, чей дядя был в ГУЛАГе.

Идейно на этот проект архитектора вдохновили два мемориала: туфли на набережной Дуная в Будапеште и «Хатынь» в Беларуси. О последнем Цзывай знал давно, но увидеть вживую смог только в декабре 2017-го.

— В «Хатыни» я увидел почву каждой сожженной деревни со всей Беларуси, — рассказывает архитектор. — И я просто переместил эту «почву» в «письма».

Почему тема жертв репрессий так важна британскому архитектору?

— Учитывая, что Великобритания покидает Евросоюз, мемориал приобретает важное значение. Потому что это напоминает людям о злодеяниях, которые были совершены крайне правыми националистическими движениями по всей Европе. Надо надеяться, история не повторяется вновь.

Всего в конкурсе участвовали 39 архитекторов. Все их проекты были анонимными. Победителей выбирали всемирно известный британский архитектор Норман Фостер, авторы мемориала жертвам 11 сентября Джулия Бекман и Кейт Кейсмэн, ЕС-комиссар по вопросам образования Тибор Навраксикс, вице-мэр Брюсселя Geoffroy Coomans de Brachène.

Победителем стал проект «Эхо вовремя» Цзывай Со (Великобритания), вторым — «Созвездие памяти» Сабины Тановик и Дарио Кристик (Нидерланды), третьим — «Белая страница — дом души» Мантаса Мазиляускаса, Повиласа Сорыса, Гитаны Станкиене (Литва).