Пожар в Кемерове: что говорят арестованные и в чем их обвиняют 29.03.2018, 10:46

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Фото: МЧС России

На сегодняшний день задержаны пять человек.

Суд в Кемерове 28 марта арестовал всех обвиняемых по делу о гибели людей во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Арестованы пять человек: управляющая торгового центра, технический директор, руководитель компании, осуществлявшей обслуживание противопожарной сигнализации, сотрудник той же компании, отвечавший за сигнализацию "Зимней вишни", и охранник ТЦ, сидевший за пультом пожарной охраны.

Русская служба Би-би-си разбирается, в чем их обвиняют и какова их собственная позиция.

Надежда Судденок, управляющая торгового центра "Зимняя вишня"

В чем обвиняют:

Статья 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). За наиболее тяжкое из инкриминируемых Судденок преступлений закон предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Позиция следствия:

По версии следствия, в торговом центре фактически не проводили инструктажи по пожарной безопасности. Следствие также считает, что именно Судденок как гендиректор отвечала за то, чтобы посетители торгового центра своевременно узнали о пожаре.

Позиция обвиняемой:

Судденок рассказала, что в кинозалах "Зимней вишни" во время сеансов двери не закрывались. Однако, по ее словам, на дверях были магнитные замки, которые могли выйти из строя и заблокировать их. В дверях дежурили контролеры (в тот день - Наталья Наймушина и Олеся Богатенко) и сразу после пожара, по ее словам, ей доложили, что в кинозалах никого нет.

"В тот же день, когда случился пожар, я обходила сотрудников и задавала каждому из них вопрос: все ли они вывели своих гостей, в первую очередь, и все ли сами живы и здоровы? У каждого абсолютно, у старшего смены. И мне сообщили все сотрудники лично, сказали, что мы всех вывели, все живы и здоровы. Никто мне абсолютно не сказал, что есть какие-то нарушения".

Судденок считает, что причиной пожара мог стать поджог. Его, по словам управляющей, могли устроить подростки, которые часто проводили время в торговом центре. Судденок утверждает, что с ними у руководства центра были проблемы, и для их решения даже приходилось вызывать полицию. Она ссылается на рассказ сотрудницы центра, которая сказала ей, как в воскресенье услышала хлопок и увидела столб огня над "поролоновой кучей" в детской батутной комнате. "Если это преступная халатность человека, который это сделал, то, я считаю, это его преступление", - сказала Судденок.

Мера пресечения:

Арестована до 25 мая.

Сергей Антюшин, охранник ЧОП "Центр защиты", работавший на пульте охраны в ТЦ "Зимняя вишня"

В чем обвиняют:

Статья 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), до 10 лет лишения свободы.

Позиция следствия:

Согласно материалам, оглашенным в суде, следствие настаивает, что Антюшин сначала отключил оповещение, а потом должным образом не отреагировал на пожар.

"В нарушение перечисленных положений законодательства и должностной инструкции Антюшин умышленно ненадлежащим образом оказал услуги охранника. А именно не следил за соблюдением на территории поста правил пожаротушения при возникновении пожарной ситуации, угрожающей жизни и здоровью посетителей и персонала ТРЦ, и при выполнении работ по контролю за безопасностью на охраняемом им объекте", - считает следствие.

"Не вызвал противопожарную службу и не обеспечил эвакуацию людей. При этом принудительно отключил сообщение пожарной сигнализации на видео-мониторе - перевел сработавший раздел пожарной сигнализации в неактивный режим", - добавляют следователи.

Из реплик следователя на суде: "Эта система работает, как будильник. Ему высвечивается: "там пожар". Он снял это оповещение. Он отключил оповещение, а потом сидел и ничего не делал".

В суде оглашались показания свидетеля, который утверждает, что после того, как началось задымление, Антюшин просто смотрел в мониторы в подсобном помещении и ничего не предпринимал.

Позиция обвиняемого:

Антюшин рассказал, что проблемы с системой оповещения о пожаре в "Зимней вишне" продолжались все время, что он работал в ТРЦ, то есть больше трёх лет. По его словам, он регулярно говорил об этом руководству и даже думал об увольнении. Антюшин вспомнил, что 19 марта система оповещения в очередной раз сломалась: сигнализация не прекращала работать четыре часа. Он признал, что периодически из-за этого ее приходилось отключать. Не работала она и в день пожара. При этом охранник настаивает, что внутренняя система зафиксировала возгорание, после чего он сразу вызвал пожарных.

"Виновным я себя, конечно не считаю. Что такое произошло, это трагедия. Я сам себе места не нахожу в этой ситуации.

Произошла сработка [пульта пожарной сигнализации] в детском центре на 4-м этаже. Система пожарной охраны начала беспорядочно срабатывать везде на 4-м этаже. Естественно, я понял [что происходит], обратил внимание на мониторы, увидел, что идет дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил в 112 по служебному телефону, сказал, что у нас пожар в торговом центре.

Позвонил охраннику с первого этажа, сказал, что нужно людей эвакуировать, сотрудников магазинов. А на четвертом этаже [другой] охранник занимался эвакуацией. Я сам выбежал [с поста], кричал "Пожар, пожар". Люди по эскалаторам бежали, по лестницам, мы направляли, куда выходить. [...]

Причина трагедии в том, что неисправна система оповещения была".

Мера пресечения:

Арестован до 25 мая 2018 года.

Игорь Полозиненко, глава компании "Системный интегратор"

В чем обвиняется: статья 238 часть 3 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), до 10 лет лишения свободы.

Позиция следствия:

Полозиненко должен нести ответственность за то, что в торговом центре не сработала система пожаротушения и пожарная сигнализация, то есть посетители не были оповещены о том, что в здании начался пожар. "У нас большое количество погибших, более 58 лиц, они не были надлежащим образом оповещены о том, что происходит пожар. Была паника, была суета. У людей погибли дети, родственники, близкие, знакомые, у некоторых погибли целые семьи", - говорил следовать.

Он сослался на показания охранника ТЦ Антюшина, который также находится под следствием. Антюшин сказал, что пожарная сигнализация часто срабатывала без повода. Последний раз она сработала 19 марта. "Он указывает, что перестала срабатывать система, приехал Никитин [сотрудник компании "Системный интегратор" Александр Никитин], который пояснил, что "у системы просто слетела голова, система заглючила", что подтверждает, что система не работала заблаговременно до случившегося 28 марта 2018 года.

Позиция обвиняемого:

"У меня слов нет", - заявил Полозиненко при избрании меры пресечения в суде. Накануне в разговоре с журналистами говорил, что в день пожара "система [противопожарной сигнализации] находилась в технически исправном состоянии".

Директор технической компании-оператора систем Игорь Полозиненко заявил, что последняя проверка противопожарной системы в ТЦ "Зимняя вишня" была 20 марта - за пять дней до трагедии

"Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны. То есть основная причина, почему не произошла сработка, - человеческий фактор. Я считаю, что это паника. Потому что с данной организацией УК планировала расторгнуть договор. Соответственно халатность, которая привела к большим жертвам", - отмечал Полозиненко.

В среду Полозиненко заявил журналистам, что следствие, по его мнению, скрыло часть документов, объявив их сгоревшими в пожаре. Речь, по его словам, идет о документах, которые подтверждают, что работы по техобслуживанию сигнализации выполнялись своевременно и качественно. Полозиненко настаивает на том, что следователи уже определили круг виновных и теперь только хотят довести их до суда. Кроме того, Полозиненко утверждает, что его компании "Системный интегратор" инкриминировали то, за что они не должны отвечать, не предоставив доказательств в виде договора на техническое обслуживание или иных документов.

"Мы ее (противопожарную систему) только обслуживали, разработала и устанавливала совсем другая организация, здание построено намного ранее. И обвинение делает ставку на то, что были неисправности системы, но не было ни слова не сказано о том, что наша организация своевременно, согласно договорных обязательств все это устраняла", - сказал он.

"Обвинение абсолютно не конкретизировано. Непонятно преступление, в котором обвиняется мой подзащитный: преступление по неосторожности, однако не указано, какая форма неосторожности, а большей частью [говорится] об умысле и осознании умышленности преступления. Полагаю, суду также надо обратить на это внимание", - сказал один из его защитников.

Полозиненко также настаивает на том, что эвакуационные выходы в кинотеатре были закрыты на ключ, а не на магнитный замок, как утверждает Надежда Судденок. "Они были механически закрыты, никаких систем электромагнитного запирания на эвакуационных выходах не стояло. В случае возникновения пожарной ситуации должен был быть ответственный человек, который должен был пройти и эти выходы открыть", - сказал Полозиненко.

Мера пресечения:

Арестован до 25 мая 2018 года

Георгий Соболев, технический директор ТЦ "Зимняя вишня"

В чем обвиняют:

Конкретные статьи УК, по которым обвиняют Соболева, СМИ пока не опубликовали. Дело о гибели людей при пожаре возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, а также оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По этим статьям ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Позиция следствия:

Представитель следствия в суде заявил, что Соболев знал о неисправности противопожарной системы в "Зимней вишне", но ничего не делал для ее устранения. "Двери должны были при пожаре открыться автоматически, но этого не произошло. Соболев не сделал ничего, люди остались один на один с опасностью", - передаёт слова следователя агентство Интерфакс.

Позиция обвиняемого:

Торговый центр находился в плохом техническом состоянии. "В последнее время центр был в запущенном состоянии. При этом я имел маленькие финансовые ресурсы, помещение - большое, персонала - мало", - рассказал Соболев в суде. При этом, по его словам, в момент пожара он находился на рабочем месте и помогал эвакуировать людей из здания. "На момент пожара я был на месте. Я лично поднимался с пожарными для вызволения женщины из стеклянного лифта, застрявшего во время пожара. О неполадках системы оповещения я не знал", - цитирует Интерфакс слова технического директора.

Мера пресечения:

Арестован до 25 мая 2018 года

Александр Никитин, электрик компании "Системный интегратор"

В чем обвиняется:

Конкретные статьи УК, по которым обвиняют Никитина, как и в случае с Соболевым, СМИ пока не опубликовали. Дело о гибели людей при пожаре возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, а также оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По этим статьям ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Позиция следствия:

Представитель прокуратуры на суде объявил, что Никитин занимался обслуживанием системы пожаротушения, не имея при этом профильного образования. "По профессии он повар-кондитер, из-за отсутствия необходимых знаний сигнализация срабатывала постоянно", - цитирует Интерфакс слова прокурора.

Позиция обвиняемого:

По словам Никитина, он имел достаточный опыт работы с подобными системами на предыдущей работе, а также в ходе работы в компании "Системный интегратор". Он говорит, что обслуживал сигнализацию около двух лет. "Сигнализация работала не без сбоев, но я их устранял, докладывал об этом своему руководству и руководству ТРЦ. Сигнализация при пожаре сработала, и я не знаю, почему охранник ничего не сделал при этом", - приводит его слова Интерфакс.

Кроме того, о наличии документов, подтверждающих квалификацию Никитина, заявили его адвокаты.

Мера пресечения:

Арестован до 25 мая 2018 года.