закрыть
29 марта 2018, четверг, 12:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Бишкеке пикетировали посольство Беларуси в поддержку РЭП

  • 29.03.2018, 10:47

Протестующие вручили послу Беларуси специальное обращение.

Активисты Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана потребовали от Беларуси прекратить преследование независимых профсоюзов, пишет praca-by.info.

27 марта перед посольством Беларуси в Кыргызстане прошел пикет. Активисты Горно-металлургического профсоюза вручили послу Беларуси Андрею Строчко обращение с призывом прекратить преследования лидеров профсоюзных организаций Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Сена жаваць і песні спяваць
Сена жаваць і песні спяваць Уладзiмiр Някляеў
Быть свободным или быть «послушным»
Быть свободным или быть «послушным» Максим Винярский
Танец с граблями
Танец с граблями Ирина Халип
Власти не хотят расставаться со своим корытом
Власти не хотят расставаться со своим корытом Леонид Кулаков