В Бишкеке пикетировали посольство Беларуси в поддержку РЭП 29.03.2018, 10:47

Протестующие вручили послу Беларуси специальное обращение.

Активисты Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана потребовали от Беларуси прекратить преследование независимых профсоюзов, пишет praca-by.info.

27 марта перед посольством Беларуси в Кыргызстане прошел пикет. Активисты Горно-металлургического профсоюза вручили послу Беларуси Андрею Строчко обращение с призывом прекратить преследования лидеров профсоюзных организаций Беларуси.