В Саудовской Аравии запускают крупнейший в мире проект по солнечной энергии 2 29.03.2018, 10:59

Проект полностью завершится к 2030 году.

Саудовская Аравия подписала меморандум с японской корпорацией SoftBank о реализации крупнейшего проекта по солнечной энергетике, пишет «Новое Время».

Ожидается, что к 2030 году мощность каскада солнечных батарей составит 200 ГВт. Об этом сообщил журналистам главный исполнительный директор SoftBank Масаеси Сон, пишет Mashable.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд и Масаеси Сон подписали меморандум о взаимопонимании в Нью-Йорке 28 марта.

Новая крупномасштабная инвестиция в солнечную энергию снизит зависимость Саудовской Аравии от нефти. Кроме того, его реализация позволит создать 100 000 рабочих мест и снизить расходы на производство энергии на $40 млрд.

Строительство солнечной электростанции будет вестись несколькими очередями и полностью завершится к 2030 году. Технические подробности о перспективной станции пока не известны. Сообщается только, что станция будет вырабатывать электроэнергию с помощью солнечных панелей.

Заявленные 200 ГВт мощности будут распределены по всему королевству. Первые два объекта солнечного парка смогут вырабатывать 7,2 ГВт электроэнергии. Их строительство планируется начать в этом году, чтобы в 2019 году приступить к поставке электроэнергии.

Согласно Bloomberg, Саудовская Аравия потребляет 77 ГВт энергии (две трети природного газа, одна треть нефти), что означает, что 200 ГВт будет слишком большим объемом солнечной энергией для использования страной самой по себе.