На арт-директора театра «Вір» написали заявление в милицию за празднование Дня Воли 2 29.03.2018, 11:12

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Руководство поставило Анне Нестеровой ультиматум.

История с Анной Нестеровой, арт-директором уличного театра «Вір», который принимал участие в «Празднике Независимости» 25 марта, получила неприятный оборот. На нее написали заявление в милицию, сообщает «Белсат».

За день до «Праздник Независимости» Анне сообщили, что если она не откажется от участия в мероприятии, то в отношении нее будут приняты меры.

После того, как театр «Вір» поучаствовал в празднике, директор центра дополнительного образования «Контакт», на базе которого работает театр, вынудил Анну искать другое помещение для занятий. Также Анна получила выговор от своего руководства.

«Их собирало высшее руководство, и был такой устный приказ, что ни один коллектив, который касается учреждения образования, не должен выступать на таком мероприятии. Когда я сказала, что мы не будем отказываться, мне сказали, что будут какие-то неприятные моменты даже до увольнения», – сообщила Анна Нестерова в интервью телеканалу.